Asegura Anahí que contrajo Covid en show de RBD

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que el político Manuel Velasco diera positivo a Covid-19, el pasado 6 de enero Anahí publicó que ella, su esposo y sus dos hijos se encontraban bien y sin dar más detalles sólo agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y aseguró que estaban tomando las medidas para combatir la enfermedad

Este miércoles la actriz y cantante rompió el silencio y contó los detalles a través de sus historias de Instagram.

“La pesadilla pasó y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones”, expresó.

Anahí confesó que fue ella quien contagió a su esposo tras contraer el virus en el concierto tributo a RBD.

El grupo musical, Reberlde se reunió el pasado 28 de diciembre para la transmisión del concierto ‘Ser o Parecer’ donde sólo estuvieron presentes Anahí, Maite Perroni, Cristian Chávez, Christopher Ukermanel y el equipo de producción.

“Efectivamente me contagie en el concierto. En el tributo a RBD”, afirmó Anahí a través de Instagram.

“Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagie. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (sólo a mí). Se hicieron muchas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aún así nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, escribió.

“Fui completamente asintomática, pero desgraciadamente contagie a mi esposo, él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés, bendito sea Dios, siempre estuvieron perfectos.

“A todos los doctores, enfermeros y todo el personal de salud que se juega todo día a día por salvar a los demás, a ellos todo el respeto, amor y gratitud. Se los digo con el corazón en la mano, cuídense mucho. Nada vale la pena para poner la salud en riesgo. Nada”,