Artista llevará proyecto “Una segunda oportunidad de vida” a la UT

NUEVO LAREDO TAM.-Artista neolaredense, llevará a la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, su arte con el proyecto “Una segunda oportunidad de vida”.

Ella es Leticia Vela de González, que comenta que un día al pasar por la plaza Primero de Mayo, vio que iban a tirar un árbol ya seco, de inmediato se puso en contacto con Servicios Públicos Primarios, para pedir la oportunidad de plasmar arte en ese tronco.

“Es así como hace dos años nace este proyecto, le puse “una segunda oportunidad de vida”, porque primero evitamos que los talen y podemos enviar mensajes positivos a la ciudadanía a través del arte, yo estudié Historia del Arte”, añadió Vela de González

Ahí nace un proyecto, que en principio era una tarea, estando en el rancho buscando maderas, encontré algunos troncos antiguos, añosos, con las vetas de fuera, carcomidos por las termitas, levanté algunas y al limpiarlas vi que se plasmaban animales, comentó.

Usando la imaginación, nace la idea de plasmar animales, es ahí donde nace el proyecto en realidad en la Plaza Primero de Mayo, después de que me dieron el sí, solo quedaba el que iba a hacer, añadió la artista.

“Al final me propuse hacer algo que llamara la atención, empecé a visitar el lugar y ver lo que había alrededor, en las mañanas veía mucha gente en diversas actividades, llevando niños a la escuela, otras visitando la plaza, todos en sus labores y compromisos propios y pensé hacer algo que los distraiga un poco y le llame la atención a la pupila”, agregó.

Pensó en pintar hormigas, porque son muy laboriosas, pero al hacer los bocetos no le llenaron, empezó a investigar sobre las lagartijas y se dio cuenta que son un símbolo de unidad y buena suerte y progreso, comentó.

Fue así como decidió que serían lagartijas, la idea de hacerlas, pero diferentes, le llevó a pintarlas tipo talavera o alebrijes con muchos colores, indicó.

“Bendito Dios les gustó mucho, recibí muchas críticas constructivas, así fue como inició el proyecto, después hicimos otro trabajo en el Parque Mendoza, donde en un tronco plasme una Catarina y un homenaje a la mariposa monarca y hay otro en Paseo Colón que precisamente se llama Covid”, añadió.

En la UTNL, se trata de trabajar en árboles o troncos y llenar de arte a la institución, se documentará un poco y verá como progresa esto, aún no definen en la temática, apenas están poniéndose de acuerdo, dijo Vela de González.

Le interesa mucho el acercar el arte a los estudiantes, en áreas de recreo y de convivencia, donde plasmará temáticas correspondientes a las carreras que cursan, aseguró.

“Esta es una expresión que me llena, es hacer algo y enviar mensajes positivos que te sirvan, que despierten la conciencia, considero que para los jóvenes lo importante, es que no desistan, que perseveren y que mantengan siempre la mente ocupada, haciendo lo que les apasiona, porque cuando no estás conforme con algo batallas para hacerlo y eso no tiene caso”, enfatizó.

Para concluir, dijo que lo importante es despertar y realizar todas tus actividades con pasión, estudios o tareas y siempre buscar seguir adelante.