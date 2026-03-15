Arsenal se afianza líder con gol histórico del juvenil Max Dowman

Joven de 16 años marca y amplía ventaja del Arsenal en la cima

Max Dowman, del Arsenal, celebra tras anotar durante el juego de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Arsenal y el Everton en Londres, Inglaterra, el sábado 14 de marzo de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

Max Dowman, del Arsenal, celebra tras anotar durante el juego de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Arsenal y el Everton en Londres, Inglaterra, el sábado 14 de marzo de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Arsenal se mantuvo al frente en la lucha por el título de la Liga Premier el sábado, día en que su joven prodigio de 16 años, Max Dowman, anotó un brillante tanto en solitario para convertirse en el goleador más joven de la historia de la competición.

Unas horas después de que el Arsenal dependió de los goles tardíos de Viktor Gyokeres y Dowman para lograr una victoria 2-0 en casa sobre el Everton, el Manchester City, que marcha segundo, sólo pudo empatar 1-1 en el campo del West Ham.

La ventaja creció a nueve puntos en lo que podría resultar ser un día decisivo en la puja del Arsenal por su primer título de liga desde 2004.

Ciertamente el encuentro nunca será olvidado por Dowman, el chico que todavía está en la escuela y será seguramente una futura superestrella del fútbol inglés.

Con 16 años y 73 días, cambió el partido después de entrar en la segunda parte para su tercera aparición en la Premier en una temporada de despunte que ya lo ha visto convertirse en el jugador más joven en la historia de la Liga de Campeones.

Su centro desde la derecha resultó incontrolable para el portero del Everton, Jordan Pickford, y golpeó el vientre del suplente ecuatoriano del Arsenal Piero Hincapie. El balón rebotó a través del área y Gyokeres aplicó el toque final desde cerca.

En el séptimo minuto del descuento, Dowman recogió el balón a mitad de campo en su propia mitad después de que se despejó un córner. Regateó a dos jugadores y se escapó para empujar la pelota a una portería vacía.

El portero del Everton, Jordan Pickford, quedó varado arriba tras haber subido a rematar el córner en busca del empate.

El City no pudo seguirle el paso al Arsenal, cediendo la ventaja que le dio al equipo de Pep Guardiola Bernardo Silva a los 31. Cuatro minutos después, Konstantinos Mavropanos marcó el empate en cabezazo tras un córner.

Con esto se cierra una semana dura para el City, que fue derrotado 3-0 por el Real Madrid el miércoles, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Al otro lado de Londres, el Chelsea perdió 1-0 ante el Newcastle gracias a un gol de Anthony Gordon a los 18 minutos.

El Chelsea se mantuvo en el quinto lugar, pero podría ser superado por el Liverpool, que recibe este domingo a un Tottenham en apuros.

Burnley empata y está en peligro

Al Burnley se le acaba el tiempo y la esperanza en la Liga Premier.

Situado penúltimo, empató 0-0 en casa con el Bournemouth —uno de los muchos equipos de la máxima división inglesa que pertenecen a propietarios de Estados Unidos. Quedó a ocho puntos de la salvación con apenas ocho partidos por disputar esta temporada, y afronta un regreso inmediato a la Championship.

El Burnley ha ganado apenas cuatro de sus 30 partidos de liga.

Gol insólito da triunfo al Brighton

El Sunderland, otro equipo ascendido para esta campaña, parece estar a salvo del descenso, pero llega renqueante al final de la temporada tras una tercera derrota consecutiva en casa —esta vez ante el Brighton por 1-0—.

El único gol fue insólito: un centro fallido de Yankuba Minteh desde la línea de fondo se coló de alguna manera por el primer palo en a los 58 minutos en el Stadium of Light.

El Sunderland no había perdido en casa hasta caer ante el Liverpool el 11 de febrero. Desde entonces, ha perdido contra el Fulham y ahora contra el Brighton.