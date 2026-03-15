Italia elimina a Puerto Rico y avanza por primera vez a semifinales del Clásico

Triunfo 8-6 en Houston mantiene invicta a la selección italiana rumbo a la siguiente fase

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

HOUSTON.- D’Orazio conectó un doble con tres carreras impulsadas y Andrew Fischer aportó dos producidas por Italia, que mantuvo su racha encantada en el Clásico Mundial de béisbol al imponerse el sábado 8-6 sobre Puerto Rico para conseguir su primer viaje a las semifinales.

Los Azzurri mejoraron a 5-0 en el torneo y avanzaron para enfrentar al campeón defensor Japón o a Venezuela el lunes por la noche en Miami.

Italia solo estuvo abajo brevemente tras un jonrón que inauguró el juego por parte de Willi Castro, antes de anotar cuatro carreras en la primera entrada para tomar la delantera de manera definitiva. Puerto Rico reaccionó tarde, con cuatro carreras en la octava, pero Greg Weissert permitió un hit en una novena sin carreras para lograr un salvamento de cinco outs.

Puerto Rico, en cuartos de final por sexta vez, cayó a una marca de 1-2 ante Italia en el Clásico Mundial.

Italia ganaba por dos carreras en la cuarta cuando recibió tres bases por bolas consecutivas que llenaron las bases con dos outs. Fischer conectó una pelota al jardín derecho que un aficionado alcanzó por encima de la cerca para atraparla.

A Fischer se le acreditó un doble por interferencia del fanático para poner el encuentro 6-2. D’Orazio siguió con un doble de terreno que empujó dos carreras.

Eddie Rosario bateó para un out forzado que produjo una carrera en la octava, Joe La Sorsa efectuó un lanzamiento descontrolado que permitió una carrera y Christian Vázquez conectó un sencillo de dos anotaciones.

Weissert permitió un sencillo con dos outs antes de retirar a Nolan Arenado con un rodado para el último out de la entrada.

El batazo de Castro depositó la esférica en los palcos Crawford del jardín izquierdo, ante el cuarto lanzamiento del ganador Sam Aldegheri. Ello puso a Puerto Rico al frente y marcó el segundo jonrón de Castro en el torneo.

Vinnie Pasquantino, quien estableció un récord del Clásico Mundial con tres jonrones en la paliza con la que Italia eliminó a México, conectó un sencillo para empatar en la parte baja. Sencillos productores de Dominic Canzone y Jac Caglianone sacaron del juego al derrotado Seth Lugo.

D’Orazio elevó de sacrificio ante Jovani Morán.

Aldegheri dio bases por bolas a dos bateadores con un out en la segunda entrada y golpeó a Matthew Lugo en la parte superior de un pie con un lanzamiento. Alek Jacob forzó una carrera cuando entró con las bases llenas y golpeó a Martin Maldonado con su primer lanzamiento.