Ludvig Aberg toma ventaja de tres golpes rumbo a la final en The Players

El sueco Ludvig Aberg realiza un putt hacia el hoyo 17 en el torneo The Players Championship, el sábado 14 de marzo de 2206 en Ponte Vedra, Florida (AP Foto/Gerald Herbert)

El sueco Ludvig Aberg realiza un putt hacia el hoyo 17 en el torneo The Players Championship, el sábado 14 de marzo de 2206 en Ponte Vedra, Florida (AP Foto/Gerald Herbert)

PONTE VEDRA BEACH, Florida.- El mayor desafío del sábado para Ludvig Aberg fue encontrar satisfacción en una ventaja de tres golpes en The Players Championship, en lugar de preguntarse cuánto más grande podría haber sido.

Aberg solo tenía dos bogeys en su tarjeta en toda la semana y estaba cuatro golpes por delante de Michael Thorbjornsen cuando se paró en el fairway del hoyo 16, un par 5, a 193 yardas de distancia con un hierro 7 en la mano. Realizó un putt de birdie de 8 pies en el hoyo 17, el del green ubicado en un islote. Tuvo una salida arrolladora en el intimidante 18, lo que le dejó un intento de birdie de 25 pies.

Par. Par. Bogey.

Aun así, el sueco se las arregló para firmar una tarjeta de 71, 1 bajo par, gracias en gran medida a su tercer eagle de la semana con un putt de 18 pies en el 11, par 5. Estaba tres golpes por delante de Thorbjornsen, un rival en la universidad y ahora vecino en la zona de Ponte Vedra Beach.

“Sin duda me habría encantado salir del 16 y el 17 con al menos un birdie, y luego, obviamente, el triple putt en el 18 me molesta un poco”, admitió Aberg. “Pero, en general, empecé el día con una ventaja de dos golpes y terminé con una de tres, así que eso es positivo”.

Si no fue otra cosa, sirvió como recordatorio de que nada sale fácil en el TPC Sawgrass, incluso cuando lo parece, y que los últimos 18 hoyos no siempre son un sprint hasta la meta.

“Se trata de ejecutar. Te van a castigar si no lo haces, lo cual es una forma divertida de jugar al golf”, dijo Aberg.

¿Divertida?

Aberg sonrió y articuló la palabra: “Divertida”.

Tiene un acumulado de 13 bajo par (203) y estará en el grupo final con Thorbjornsen, quien también se instaló en el TPC Sawgrass cuando terminó la universidad. Son amigos que juegan a menudo, tal como lo hacían cuando eran dos de los jugadores universitarios más destacados.

Ambos fueron número 1 en el ranking de PGA Tour University en años consecutivos para ganarse tarjetas de la Gira de la PGA.

Thorbjornsen recortó terreno con un 67 para meterse en el grupo final, mientras intenta convertirse en apenas el tercer jugador —y el primero desde Craig Perks en 2002— en ganar The Players en su primer intento.