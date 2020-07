Arropan a Eduardo ‘Chofis’ en Chivas de Guadalajara

GUADALAJARA.- Ángel Zaldívar arropa a su compañero de equipo Eduardo “Chofis” López ante las críticas de las que ha sido objeto el ’10’ del Rebaño.

Ambos jugadores se conocen desde la cantera y el “Chelo” confía en la capacidad de López para retomar su nivel y marcar diferencia en el terreno de juego.

“Yo lo considero un amigo, más que un compañero, y lo conozco muy bien. No estoy de acuerdo con las críticas hacia él, se han metido mucho en su vida personal y él tiene todo el derecho de hacer lo que él crea conveniente, yo lo conozco bien y dentro del campo es otro”, mencionó Zaldívar.

“Se ha desviado el tema en otras cuestiones que no son dentro del campo, él es un jugador diferente que tiene muchas cualidades y que sabe que trabajando y estando en su mejor momento y peleando por la titularidad nos puede ayudar mucho al equipo. Desde que me fui (de Chivas) he visto muchos partidos (del equipo) y él en muchos de esos los resolvió, dio asistencias, le cometieron penales, y hay que evaluarlo por lo que haga dentro del campo”.

López ha sido cuestionado en redes sociales por su estado físico tras su regreso a la actividad deportiva, sin embargo, el futbolista mantiene rutinas para ejercitarse de manera individual, aparte de los entrenamientos grupales.

“Yo como compañero lo quiero ayudar a que dentro del campo se exija como los otros compañeros y que esté al cien por ciento, no lo vamos a dejar que se vaya por otro lado o que esté haciéndole caso a las criticas hacia él, sino que se enfoque a lo suyo, a lo que debe de hacer dentro del campo y le va a ir muy bien tanto a él, como al equipo”, agregó el “Chelo”.

Admite incertidumbre

Chivas ha perdido a cuatro jugadores y a su entrenador Luis Fernando Tena en el arranque del torneo Guardianes 2020 por contagio de Covid-19, una situación que mantiene alerta al resto del plantel.

Tal situación en la semana no les permitió entrenar junto a sus compañeros a Ángel Zaldívar, Hiram Mier y Alexis Vega por precaución, al ser compañeros de habitación de los primeros jugadores contagiados Ronaldo Cisneros, Uriel Antuna y Fernando Beltrán; finalmente, Vega también dio positivo y el mismo sábado, día del partido, se confirmó su contagio.

“Sí (había temor de estar contagiado), estás con la incertidumbre de que te volverán a hacer la prueba (del Covid-19) por lo mismo de los protocolos. Haber estado durmiendo con Ronaldo, quien salió positivo, pues si te genera dudas, es una enfermedad de la que no sabes cómo te vas a contagiar o si ya la agarraste, son cosas a las que estamos todos expuestos y sí te queda la duda, gracias a Dios salí negativo y esperemos que siguiendo todas las medidas de prevención que no haya más contagiados”, mencionó Zaldívar en conferencia de prensa.

“Se han tomado las medidas necesarias para evitar más contagios, de hecho los que convivimos con los positivos estuvimos separados del plantel hasta el día del partido porque nos hicieron la prueba nuevamente y de hecho desde el martes no entrenamos con el equipo, eso quieras o no afecta al funcionamiento grupal, porque en este caso no sabíamos ni si quiera si estaríamos disponibles, pero afortunadamente tanto Hiram como yo salimos bien y no queda más que adaptarte a la situación, el ver cómo llegar de la mejor manera al partido para evitar que esto nos perjudique porque será una constante todo el torneo”, añadió el delantero rojiblanco.