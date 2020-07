Arriba más personal de área médica a LDO

LAREDO, TX.- “Nos encontramos ante una emergencia y la gente necesita conocer la Verdad”, volvió a enfatizar la máxima autoridad de Salud en Laredo, Tx, Dr. Víctor Treviño el día de ayer al haberse rebasado los 3 mil casos de infección y los hospitales.

A pesar de las extensiones realizadas, están al máximo con 17 pacientes en espera de ser recibidas en salas de urgencias. “Nuestra situación se complica porque hay muchas personas con problemas en nuestra comunidad como diabetes, presión alta y obesidad.

Los hospitales se encuentra casi en capacidad máxima”. El Dr. Treviño indicó que por ejemplo en el Laredo Medical Center donde hay 20 respiradores, 18 pacientes están siendo tratados. En ese aspecto “estamos al 95% de capacidad”, se trata de una emergencia que se podría salir de control, especialmente en otoño. “No podrá la ciudad lidiar con dos infecciones cuando llegue la temporada de influenza”, subrayó el Dr. Treviño ante la imposibilidad de atender a más infectados de la pandemia.

En cuanto al grado de contagio, por la falta y renuencia de muchos ciudadanos a no seguir las medidas preventivas, “Estamos a 26.5% de prevalencia, en abril en su foco máximo estábamos al 27.7, estamos casi en la misma situación que en abril” concluyó el Dr. Treviño.

“La marcha de acción de nuestra parte –de la administración de la ciudad de Laredo-, sigue un plan que es día tras día, hora tras hora, debido a los números que presentaron las autoridades. El estado nos está asegurando que no nos va a abandonar, agradezco mucho a los hospitales que están abriendo espacios, y la razón que nos explica el estado es que hay muchas ciudades, municipios y condados que están pidiendo ayuda y ya no hay más espacio para poder enviar personal, yo por mi parte hago mucho ruido para que no nos abandonen.

El estado de Texas dice que soportará lo necesario cuando los hospitales locales agoten sus recursos”, expresó el alcalde Pete Sáenz.

Arribará personal del área médica para apoyar a hospitales, ya está arribando. Ya hay aprobaciones del programa STAR: para más de 60 empleados que van desde enfermeras de cirugía, enfermeras del área de cuidados intensivos, enfermeras auxiliares y técnicos de farmacia.

Es posible que esta semana o la próxima se empiecen a habilitar otros espacios como el Laredo Sames Arena, debido a la emergencia declaró al concluir el alcalde Sáenz.