Arrestan a aficionado por insultos racistas contra jugador en Premier League

El ghanés Antoine Semenyo, del Manchester City, se lamenta durante un partido de la Liga Premier inglesa ante el Burnley, el miércoles 22 de abril de 2026 (AP Foto/Dave Thompson)

El ghanés Antoine Semenyo, del Manchester City, se lamenta durante un partido de la Liga Premier inglesa ante el Burnley, el miércoles 22 de abril de 2026 (AP Foto/Dave Thompson)

CIUDAD DE MÉXICO.- Un aficionado de 71 años fue arrestado por presuntos insultos racistas contra el delantero del Manchester City Antoine Semenyo en un partido de la Liga Premier inglesa, informó el Everton el martes.

Everton indicó que la Policía de Merseyside arrestó al hincha bajo sospecha de un delito de orden público con agravante racista, después de que aficionados y personal del Hill Dickinson Stadium reportaron el hecho en el partido del lunes.

“El racismo y la discriminación en todas sus formas son absolutamente inaceptables”, señaló el Everton en un comunicado.

Manchester City manifestó que acogía con satisfacción “la rápida acción emprendida por Everton y la policía para identificar al individuo responsable”.

Semenyo fue víctima de un incidente similar en un partido anterior de la Premier en la ciudad de Liverpool en el estreno de la temporada, cuando jugaba para Bournemouth.

El internacional ghanés, quien es negro, denunció que un aficionado del Liverpool lo insultó de forma racista mientras se preparaba para efectuar un saque de banda en agosto, durante la derrota por 4-2 de Bournemouth en Anfield.

Ese partido se detuvo para que el hincha fuera expulsado del estadio. Está previsto que comparezca ante un tribunal más adelante este año.

Manchester City también condenó los insultos racistas en línea dirigidos contra su defensor Marc Guéhi el lunes, tras el empate 3-3.

“Seguiremos ofreciendo todo nuestro apoyo tanto a Antoine como a Marc y nunca aceptaremos discriminación de ningún tipo en nuestro deporte”, afirmó el club.