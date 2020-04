ARod y JLo contratan a JPMorgan

E.U.-Una vez más, Alex Rodríguez quiere ser como Derek Jeter.

A-Rod y su prometida Jennifer López han nombrado a J.P. Morgan como su representante financiero en busca de capital para una posible compra de los Mets de Nueva York.

La publicación de espectáculos Variety fue el primer medio en informar sobre esta decisión, confirmada a The Associated Press por una persona cercana a la misma, quien solicitó permanecer anónima porque no se ha anunciado públicamente.

Rodríguez, tres veces nombrado el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, se retiró en agosto de 2016 con 698 jonrones, un promedio de .295 y 2.086 impulsadas en 22 años. Fue suspendido durante toda la campaña de 2014 por infringir el acuerdo antidrogas y el contrato colectivo de las Grandes Ligas.

A-Rod, de ascendencia dominicana y quien tiene 44 años, devengó unos 448 millones de dólares como pelotero. Catorce veces elegido al Juego de Estrellas, Rodríguez comenzó su carrera en Seattle, firmó un contrato sin precedente con Texas en diciembre de 2000 y se mudó de campocorto a antesalista cuando fue cedido en un canje de los Rangers a los Yanquis de Nueva York, de cara a la campaña de 2004.

Jeter, el capitán y campocorto de los Yanquis, se retiró después de la temporada de 2014 y fue elegido al Salón de la Fama del béisbol en enero. Asumió como director general de los Marlins de Miami, como pare del grupo encabezado por Bruce Sherman que compró el club a Jeffrey Loria en octubre de 2017.

Fred Wilpon es el dueño principal de los Mets, seguido por su cuñado Saul Katz. El hijo homónimo de Wilpon tiene también una participación en el equipo y funge como jefe de operaciones.

El 4 de diciembre, el club informó que negociaba un acuerdo con Steve Cohen. El administrador de fondos compró una participación limitada del 8% en 2012, por 40 millones de dólares.

Mediante el acuerdo que se discute, Steve Cohen compraría una participación controladora del 80% en una transacción que valúa el equipo en 2.600 millones de dólares. Los Wilpon seguirían en sus puestos durante cinco años.

Pero ambas partes anunciaron el colapso del acuerdo el 6 de febrero. Los dueños de los Mets dijeron que buscaban un nuevo comprador.

Allen & Co. representa a los dueños de los Mets.

En vista de la caída en los precios de las acciones a consecuencia de la pandemia de coronavirus, los próximos meses serían un periodo complicado para recaudar dinero a fin de presentar una oferta.