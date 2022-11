Arnoldo Kraus: “Llamamos a salvar la Tierra que habitamos”

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 14 voces de creadores, científicos, investigadores y académicos que pertenecen al Seminario de Cultura Mexicana y que el doctor Arnaldo Kraus reúne en el libro Bioética. Manifiesto por la Tierra, apelan a crear conciencia ciudadana para salvar la Tierra, para protegerla y hacen un llamado a darle continuidad a la humanidad.

A 50 años de la publicación de Bioethics: Bridge to the Future, el libro de Van Rensselaer Potter, un texto indispensable para pensar el cuidado de la Tierra, 14 nuevas voces: Saúl Alcántara, Ana Barahona, Mauricio Beuchot, Rolando Cordera, Sergio García Ramírez, Ángeles González Gamio, Arnoldo Kraus, Eduardo Matos Moctezuma, Silvia Molina, Herminia Pasantes, Jacqueline Peschard, Fernando Serrano Migallón, Sergio Vela, con introducción del doctor José Sarukhán, se suman al discurso en pro de la conservación del planeta.

En entrevista, Arnoldo Kraus asegura que cada día la prensa informa sobre nuevos desastres ecológicos y científicos y humanistas advierten sobre los peligros por el uso irracional de la tecnología sobre la Tierra, ante lo cual sólo queda actuar.

-¿Es un llamado a la ciudadanía, a los de a pie?

–El libro es un texto que no es para académicos, es una invitación al lector inquieto por algunos temas, en este caso a lectores inquietos y preocupados por la Tierra, lo puede leer cualquier persona que se preocupe por nuestra casa.

-¿Un manifiesto por la Tierra?

–El subtítulo es bueno porque habla de un manifiesto por la tierra. Los que aquí escribimos, que todos somos miembros del Seminario de Cultura Mexicana, estamos preocupados por lo que ya sucede con nuestra casa, con la Tierra. Hasta hace poco parece que no nos dábamos cuenta de que todo lo que agredíamos a la naturaleza tendría consecuencias; es un acumulado de los años, cualquier persona medianamente informada, ya sea por lecturas o por observar a su alrededor se da cuenta de que nuestra única casa está amenazada y cada vez más enferma.

-¿Hay un llamado desde creadores e intelectuales de distintas trincheras?

–Es una idea plural, la única persona experta que escribe del tema es el doctor José Sarukhán quien hace la presentación del libro, pero los demás somos gente preocupada por la Tierra. Hay científicos, hay arqueólogos, hay filósofos, hay politólogos, hay gente que se dedica a la música, economistas, historiadores, sacerdotes, es una mezcla muy buena lo cual hace que la lectura pueda ser polisémica y cada quien escribe desde su trinchera. Eso es muy interesante.

-¿La idea es decir que todos tenemos responsabilidad?

–Así es, aquí hay personas que hacen jardinería, como pudiera ser Saúl Alcantara, está Herminia Pasantes que es una gran científica, está Silvia Molina, gran escritora, Ángeles González Gamio, historiadora y cronista de la ciduad, pero también personas que estamos en otros campos, pero todas preocupadas por lo que sucede con nuestra casa. Este es un llamado a salvar la Tierra que habitamos y que dejaremos a nuestros hijos y nietos, y que a pesar de esos hacemos muy poco. Lo que nos muestran los colaboradores es que hay que tomar acciones por el planeta y que este siglo será vital.

-¿Usted cuestiona a los empresarios y a los políticos porque no hacen nada por la Tierra?

–El problema es que hay un gran divorcio entre las personas que no cuentan con armas poderosas, más que su inteligencia, que yo diría que esa debería ser el arma más poderosa, pero no igual participación de las gentes que tienen otras armas más poderosas, que es el Poder, y que más bien utilizan su poder para denostarlo y denostar la Tierra.

“El Poder que tienen las cabezas liberales, como las que aquí escriben yo digo que debe ser usado, es el poder contra el Poder, refiriéndome a políticos y empresario. Los políticos y los empresarios son los que mal rigen en el mundo, ven por los intereses personales, a veces por los intereses de su nación y muy pocos ven por el mundo. Los empresarios quieren seguir produciendo botellas de plástico, pase lo que pase, y los políticos destruir los pulmones naturales como la Amazonía, o quieren decir que todo lo que sucede en la vida de la Tierra es obra de la naturaleza, como decía Trump; Trump y los creacionistas decían que todo lo que le sucede a la Tierra ya está programado y eso es falso”.