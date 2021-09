Arman Coldplay y BTS colaboración de ensueño

La colaboración, que saldrá el 24 de septiembre, aparece en el próximo álbum de Coldplay, Music Of The Spheres. [Foto: Twitter: @SoompiSpanish]

La colaboración, que saldrá el 24 de septiembre, aparece en el próximo álbum de Coldplay, Music Of The Spheres. [Foto: Twitter: @SoompiSpanish]

CIUDAD DE MÉXICO.-Coldplay y BTS anunciaron este lunes sus planes para lanzar un nuevo sencillo en conjunto, titulado “My Universe”. La colaboración, que saldrá el 24 de septiembre, aparece en el próximo álbum de Coldplay, Music Of The Spheres. Fue escrito por ambas bandas y se canta tanto en inglés como en coreano.

Este es el segundo sencillo de su nuevo disco que la banda liderada por Chris Martin lanza a nivel mundial, después del éxito de “Higher Power”, a principios de este año. Hace poco también compartieron el nombre de la canción de cierre del álbum, “Coloratura” y confirmaron que pronto lanzarán “Weirdo”.

La esperada colaboración se produce después de que BTS y Martin lanzaran recientemente un episodio especial de la serie Released, de YouTube Originals.

En el capítulo de 18 minutos de la serie web, la boyband de K-Pop habló sobre la inspiración detrás del desafío de baile para su último sencillo en inglés, “Permission To Dance”, y cómo se sienten con el impacto que han tenido con su ARMY (el nombre del “fandom” de BTS) en todo el mundo.

Mientras tanto, Martin habló sobre sus experiencias con los hongos mágicos.

“Me encantó, y eso fue bueno … de alguna manera confirmó mis sospechas sobre el universo. Yo estaba como: ‘OK, sí, eso parece ser cierto'”, dijo el británico.

“Sin embargo, no me va tan bien con las drogas y el alcohol; se mete con la música. Algunas personas lo mejoran. Para mí, no es así”.

El noveno álbum de estudio de Coldplay, que ha sido producido por Max Martin, saldrá a la venta el 15 de octubre.[[RS-#Coldplay X #BTS – My Universe🪐

🌌 https://t.co/Iyf5QVrN3l #ColdplayXBTS #MyUniverse https://t.co/8MBuWnuM0m— BTS_official (@bts_bighit) September 13, 2021

-RS]]