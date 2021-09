Llega Carnage a nueva temporada de Fortnite

CIUDAD DE MÉXICO.- Junto con la nueva temática alienígena de la Temporada 8 de Fortnite, también conocida como “Cubed”, llegó a la Isla el simbionte más sanguinario de todos para ejecutar una sangrienta carnicería: el infame Carnage.

El Battle Royale de Epic Games ha comenzado una nueva temporada, y con ella se han agregado nuevas skin, incluyendo la piel rojiza del famoso villano de los cómics de Spider-Man, Carnage, con un aspecto bastante similar al que guarda el simbionte en la próxima película de Venom: Let There Be Carnage.

CARNAGE IS THE TIER 100 SKIN pic.twitter.com/brT9Zk8puN — Shiina (@ShiinaBR) September 13, 2021

La Temporada 8 de Fortnite – Chapter trata sobre una misteriosa invasión extraterrestre que penetra la isla con una extraña serie de cubos que se encuentran por doquier y que transportan a los jugadores a un reino alternativo llamado “Sideways”, que está controlado por hordas de monstruos zombies o alienígenas. El tráiler, que está a continuación, también muestra cómo los jugadores tendrán que aprender a mejorar sus habilidades para transitar dentro de una gravedad en la que no podrán construir ninguna estructura, todo dependerá de su puntería.

De acuerdo con algunos rumores, se espera que junto a Carnage, la Temporada 8 de Fortnite también introduzca una skin de Naruto. La nueva temporada de Fortnite ya está disponible, mientras que Carnage también hará su debut cinematográfico el próximo 1 de octubre.

Fuente: Código Espagueti