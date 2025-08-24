Argentina logra su 1ra victoria en casa ante Nueva Zelanda para apretar el Campeonato de Rugby

Los Pumas lograron su primera victoria sobre los All Blacks en Argentina

Los jugadores de Argentina festejan el triunfo sobre Nueva Zelanda en el Campeonato de Rugby, el sábado 23 de agosto de 2025 (AP Foto/Gustavo Garello)

BUENOS AIRES.- Argentina rompió un empate de 13-13 al medio tiempo y anotó 16 puntos en la segunda mitad para vencer el sábado 29-23 a Nueva Zelanda en el segundo partido del Campeonato de Rugby.

Los Pumas lograron su primera victoria sobre los All Blacks en Argentina.

Santiago Carreras pateó tres penales en la segunda mitad, incluyendo uno de larga distancia que le dio a Argentina un margen de nueve puntos con siete minutos por jugar. El medio scrum Gonzalo García anotó su primer try en un partido de selección a los 59 minutos, cuando los Pumas se alejaron de Nueva Zelanda para una histórica victoria en casa.

Los All Blacks anotaron un try a través del hooker Samisoni Taukei’aho para reducir la ventaja de Argentina a seis puntos, 26-20, antes de que Carreras asegurara la ventaja con su tercer penal del partido. Damian McKenzie pateó un gol tardío que permitió a los All Blacks reclamar un punto de bonificación y mantener el primer lugar en la clasificación del Campeonato después de dos fechas.

Nueva Zelanda ganó el primer partido el fin de semana pasado por 41-24 y ahora los cuatro equipos en el Campeonato tienen una victoria y una derrota después del triunfo obtenido el sábado por Sudáfrica sobre Australia.

Argentina dominó a los All Blacks tanto en territorio como en posesión, mantuvo el balón en mano por largos períodos y ganó claramente la batalla aérea.

El juego de los All Blacks fue desorganizado y su disciplina pobre. Recibieron tres tarjetas amarillas, terminando la primera mitad con 13 hombres y el partido con 14.

“Primero que todo, creemos que podemos ganar. Hemos creído eso desde hace algunos años”, dijo el capitán de Argentina, Julián Montoya, en una entrevista televisiva. “Regresamos de una dura derrota en el último test y creo que nos mantuvimos en la pelea y lanzamos algunos golpes.

“También recibimos algunos golpes, pero es cómo te recuperás de esos errores. Somos un buen equipo y hacemos las cosas que decimos que vamos a hacer.”