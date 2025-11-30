Argentina: Boca Juniors derrota a Argentinos Juniors y avanza a las semifinales

BUENOS AIRES (AP) — Con un gol al inicio, Boca Juniors superó por 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera el domingo por los cuartos de final del torneo Clausura del fútbol argentino.

El gol a los 4 minutos de juego de Ayrton Costa fue suficiente para darle a los xeneizes la clasificación a las semifinales del certamen nacional.

Este fue el sexto triunfo consecutivo de Boca en este campeonato.

Los boquenses encontraron la ventaja en la primera llegada profunda y con una receta habitual de este equipo. Los tiros de esquina. Leandro Paredes lanzó el córner y Miguel Ángel Merentiel disparó. El portero visitante, Gonzalo Siri, dio rebote y Costa se deslizó para tocar al gol.

El primer tiempo fue discreto. Boca reguló la ventaja, pero no logró ampliarla.

En la segunda parte, los bichitos colorados tuvieron más la pelota, aunque les costó crear situaciones de gol.

El uruguayo Edinson Cavani, habitual suplente en este semestre, ingresó a los 63.

Diego Porcel (Argentinos) tocó en el área chica y el arquero Agustín Marchesín despejó a los 87 en la ocasión más clara para el empate.

“Sabíamos que Argentinos era un equipo que juega muy bien. Hicimos un gran primer tiempo. Creo que fuimos superiores”, dijo Marchesín en la transmisión de TV. “Estamos muy bien. Se formó un grupo de trabajo espectacular. Nos estamos haciendo fuertes con nuestra gente”.

El sábado, Estudiantes de La Plata superó por 1-0 a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades. El gol rojiblanco fue marcado por Tiago Palacios a los 64.

El club platense vive una semana particular al haber sido sancionado por realizar el pasillo de espaldas a los jugadores de Rosario Central por un título instaurado después de la disputa de la primera fase.

El presidente pincharrata, Juan Sebastián Verón, fue inhabilitado para toda actividad relacionada con el fútbol por seis meses. En tanto, los titulares ante Central deberán cumplir una sanción de dos partidos, pero en 2026.

Los cuartos se completarán el lunes con dos encuentros. Racing se medirá frente a Tigre. El ganador enfrentará a Boca en las semis. Barracas Central lo hará ante Gimnasia La Plata. El triunfador de este cruce se medirá ante Estudiantes por un lugar en la final.

Por otro lado, Estudiantes de Río Cuarto ascendió a primera división al empatar como visitante frente a Deportivo Madryn por 1-1. Este club se suma a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, la otra institución que jugará en la A el año próximo.

El club celeste regresa a primera tras su última participación en los viejos campeonatos nacionales 40 años atrás, en 1985.