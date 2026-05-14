Arabia Saudí pacta acuerdo de patrocinio con la FIFA para el Mundial tras salir de LIV Golf

El presidente de la FIFA Gianni Infantino camina frente al trofeo de la Copa Mundial durante el Congreso de la FIFA, el jueves 30 de abril de 2026, en Vancouver. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

El presidente de la FIFA Gianni Infantino camina frente al trofeo de la Copa Mundial durante el Congreso de la FIFA, el jueves 30 de abril de 2026, en Vancouver. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- El fondo soberano de Arabia Saudí se convirtió en “patrocinador oficial” del Mundial y reafirmó el jueves su compromiso de invertir fuertemente en el deporte, pese a notables retiradas de otras iniciativas en los últimos meses.

Al anunciar la alianza, el Fondo de Inversión Pública del reino (PIF, por sus siglas en inglés) indicó que el deporte era un “sector prioritario” y que el fútbol era crucial para la “transformación en curso de Arabia Saudí”.

El PIF anunció este mes la cancelación del financiaciamiento futuro de LIV Golf, el circuito disidente en el que ha invertido miles de millones de dólares, lo que planteó dudas sobre sus planes a largo plazo para otros deportes tras su enorme gasto en los últimos años.

Aunque no se reveló el valor del acuerdo del Mundial, que abarca Norteamérica y Asia, este refuerza aún más los vínculos entre Arabia Saudí y la FIFA, el ente rector del fútbol mundial.

El reino, rico en petróleo, obtuvo la sede del Mundial 2034, y el PIF fue socio comercial del Mundial de Clubes del año pasado.

SURJ Sports Investment, propiedad del PIF, también posee una participación en el servicio de streaming en línea DAZN, que transmitió el Mundial de Clubes.

Según las cuentas de la FIFA, los derechos de transmisión televisiva aportaron “la mayor parte” de sus ingresos anuales en 2025, por un valor de más de 1.000 millones de dólares.

El fútbol ha sido un foco principal para Arabia Saudí, que busca alejarse de su fuerte dependencia del petróleo y explorar otros sectores generadores de ingresos.

Eso ha incluido atraer a algunas de las mayores estrellas del deporte, como Cristiano Ronaldo, Neymar y Karim Benzema, a su liga doméstica y comprar al club Newcastle de la Liga Premier. Obtener el derecho a organizar la Copa del Mundo es su logro más destacado hasta ahora.

La inversión en otros deportes incluye albergar varios combates de boxeo por campeonatos mundiales, carreras de Fórmula Uno y torneos de tenis.

El lanzamiento de la controvertida gira LIV Golf en 2022 supuso una gran disrupción para el deporte, al atraer a figuras como Bryson DeChambeau, Phil Mickelson, Brooks Koepka y Dustin Johnson para que dejaran la PGA. Se espera que el gasto de LIV Golf supere los 6.000 millones de dólares para finales de año.

Aunque se ha desacelerado la llegada de futbolistas de primer nivel a la liga saudí tras su anterior campaña de reclutamiento agresiva, el PIF afirmó que el deporte desempeñaba un “papel crucial en la transformación en curso de Arabia Saudí”.

“El PIF continúa ampliando su presencia global en el deporte, con el fútbol en el centro de este crecimiento”, manifestó el responsable de marca corporativa, Mohamed AlSayyad.