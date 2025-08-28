Aprueba Cabildo obras de pavimentación e infraestructura urbana con recursos Repuve

Nuevo Laredo, Tam.- Con el compromiso de seguir transformando la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias neolaredenses, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal y el Cabildo aprobaron la aplicación de recursos provenientes del programa de regularización de vehículos extranjeros para financiar nuevas obras de pavimentación en la colonia Campestre.

El paquete aprobado contempla una inversión total de 3 millones 491 mil 505 pesos, provenientes de lo recaudado por la nacionalización de autos “chocolate” a través del Repuve, de enero a marzo de este año.

Dichas obras son las siguientes; pavimentación de la Privada 6 de Noviembre, entre las calles Pedro J. Méndez y Río Pánuco, con una inversión de 383 mil 697.60 pesos y la pavimentación de la calle 15 de Septiembre, entre calle Reynosa, Luis Echeverría y calle Reforma, con una superficie superior a 6 mil metros cuadrados y una inversión de 3 millones 107 mil 807.40 pesos.

La alcaldesa destacó que estos trabajos son posibles gracias a la confianza de la ciudadanía que ha participado en el proceso de regularización.

“Cada peso que ingresa por la nacionalización de vehículos se queda en Nuevo Laredo y se traduce en obras que mejoran directamente nuestras colonias. Hoy, la colonia Campestre será beneficiada con calles dignas y seguras”, expresó Canturosas Villarreal.

En esta frontera se han legalizado más de 65 mil vehículos, lo que ha reflejado un considerable apoyo económico a la ciudad por parte del Gobierno Federal, el cual se ha invertido en obras de infraestructura social y urbana.

En estos momentos, la plataforma es actualizada por parte de la federación por tal motivo, el programa de regularización se encuentra en pausa, de todas formas continúa vigente el registro por medio de la página https://regularizaauto.sspc. gob.mx.