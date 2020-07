Apoyará NLD a COEPRIS en operativo en tiendas

NUEVO LAREDO, TAM.- Con apoyo del gobierno municipal, la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS) llevará a cabo operativos de vigilancia para verificar que tiendas departamentales y autoservicio respeten el decreto estatal de no abrir sus puertas al público, este 4 y 5 de julio.

El presidente municipal Enrique Rivas mencionó que en reunión virtual con integrantes del Comité de Salud Municipal, el doctor Oscar Villa Garza, comisionado estatal de COEPRIS solicitó el apoyo.

“En esta ocasión se sumó el comisionado Oscar Villa, por lo que se tomó el acuerdo de que la autoridad municipal dará respaldo a COEPRIS este sábado y domingo que cerrarán tiendas de autoservicio y supermercados”, agregó.

Será personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como los cuerpos de seguridad pública quienes apoyarán los operativos en estos establecimientos a partir del jueves para evitar concentraciones de gente por compras de pánico.

Rivas Cuéllar destacó que por el momento, solo este fin de semana será el cierre de estos negocios, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con la medida.

“No hay que caer en compras de pánico, sólo serán estos dos días y el lunes volverán a abrir estos establecimientos, no quiere decir que el próximo fin volverán a cerrar, será cuestión de esperar lo que dicte la Secretaría de Salud para entonces”, indicó.

El alcalde refirió que estas medidas se tomaron por el incremento desmedido de contagios, pues al inicio de junio se tenían 231 casos positivos y a su término 726, lo que es preocupante.

En esta reunión, los directores de los diferentes hospitales públicos informaron una saturación en la recepción de pacientes sospechosos y alertaron que de no contener la curva de contagios habrá un posible colapso en el sistema de salud de la ciudad.

Así mismo, el coordinador de COEPRIS, Adolfo Benavides y Omar Enríquez, director de PC, reportaron un incremento de personas que ingresan a Nuevo Laredo por la Carretera Nacional y puentes internacionales que no cumplen con las medidas de salud implementadas.

El presidente Rivas Cuéllar recalcó la importancia de llevar a cabo este tipo de medidas para contener los contagios y recordó que es corresponsabilidad de la ciudadanía el cumplirlas para evitar un colapso en los hospitales.