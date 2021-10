Aplicaron la segunda dosis contra Covid a rezagados

NUEVO LAREDO, TAM.- Largas filas se registraron este martes en la Unidad de Medicina Familiar #78 de IMSS, donde se aplicaron las segundas dosis de la vacuna Pfizer y Sinovac a personas rezagadas.

Durante este día acudieron más de dos mil personas para aplicarse la vacuna anti covid, donde muchas de las personas manifestaron que no habían alcanzado vacuna en otras jornadas de vacunación.

José Martínez de 59 años de edad fue una de las personas que llegaron desde la una de la madrugada para poder ser de los primeros en la fila.

“Me siento satisfecho de haberme aplicado la vacuna, me vine desde la una de la madrugada para ser de los primeros, pero cuando llegué ya había más de 50 personas, yo no había tenido la oportunidad de aplicarme la vacuna, porque en las dos jornadas anteriores ya no alcance a que me vacunaran, fue hasta ahora que logre vacunarme después de varios intentos”, dijo el señor quien acudió desde la colonia Nueva Era.

De igual forma, Giber Tello de 45 años señaló que también llegó desde la madrugada del martes para poder aplicarse la vacuna.

“Llegue a la 1:10 y ya había gente, en la jornada anterior hice fila y no alcance vacuna, por eso esta vez me vine temprano para no quedarme sin la dosis, afortunadamente ya me vacunaron, eso me hace sentirme más tranquilo”, mencionó quien vive en la colonia Los Olivos.

Por su parte, la señora Rosa Elia Lam de 68 años acudió junto con su hija para aplicarse la vacuna.

“No había podido aplicarme la segunda dosis, gracias a Dios ya me la pusieron, solo me dolió un poco el brazo, pero esperemos que todo esté bien”, añadió mientras esperaba que pasaran los 30 minutos.

Es importante que las personas que acudan hoy lleven su comprobante de primera dosis, expediente de vacunación, CURP y comprobante de domicilio, pero sobre todo acudan bien alimentados e hidratados.

Cabe señalar que es la última oportunidad, las vacunas se estarán aplicando solamente en la Unidad de Medicina Familiar número 78, ubicada en Aquiles Serdán y Washington en la colonia Guerrero en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.