Aplaza Delfina reunión sobre Escuelas de Tiempo Completo

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el argumento de que no cuenta con los elementos suficientes para abordar el tema, la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, pospuso una reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados para analizar la eliminación del programa Escuelas de Tiempo Completo.

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Espinosa Cházaro, informó que la funcionaria no confirmó su asistencia al encuentro, previsto para mañana, y solicitó una semana más para hacerse de los «elementos suficientes»

El perredista solicitó a la titular de la SEP no postergar más el encuentro en el que también participarán los integrantes de una mesa de trabajo creada por acuerdo de la Jucopo.

«Me entero por parte del secretario técnico de la Jucopo que no ha dado fecha, que no iría mañana todavía y que ha pedido esta semana para que fije una fecha. Yo haría un llamado muy respetuoso a la Secretaria, a efecto que atienda esta invitación por parte de la Jucopo, para que en el menor tiempo posible las Escuelas de Tiempo Completo puedan ser reinstaladas o sustituidas por algún programa que beneficie a cerca de cuatro millones de niños», dijo.

Espinosa advirtió que si la titular de la SEP se niega a asistir a la reunión solicitarán su comparecencia ante el Pleno de San Lázaro.

«(De no asistir) entonces tendrá que comparecer ante el pleno, nosotros queremos evitar que eso se politice, porque lo que queremos es que los niños se vean beneficiados, los niños no pertenecen a ningún partido político y, por lo tanto, esperamos que acuda ya, de inmediato en esta semana, quizá, a más tardar en la próxima, para intercambiar puntos de vista con ella, tratar de sensibilizarla», manifestó.

Este jueves, la coalición Va por México emplazó a la Secretaria a no postergar más la reunión convocada por la Jucopo, y reiteró que en caso de no asistir, el asunto escalará al pleno.

En un pronunciamiento, las bancadas del PAN, PRI y PRD recordaron que el encuentro que había sido programado para este miércoles fue definido como prioritario por la Junta que, por ley, es el órgano colegiado por el cual se impulsan los entendimientos con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos.

«Las Escuelas de Tiempo Completo son un tema de suma relevancia para la nación en vista de que se encuentra en riesgo la progresividad de los derechos humanos no sólo de niñas y niños, sino de madres, padres o tutores, debido a que se deja sin alimentación y horas de clase suplementaria a 3.6 millones de infantes en condiciones de pobreza y pobreza extrema que cursan sus estudios en más de 27 mil planteles a nivel nacional», expusieron.

La cancelación del programa, advirtieron, frena las aspiraciones, especialmente de las madres solteras, que deben trabajar para sostener a sus familias y requieren el apoyo del Estado para garantizar el derecho constitucional a la educación y desarrollo integral de sus hijos.

El 15 de marzo pasado, la alianza había informado que pedirán a Gómez la restitución del programa y que explique las razones por las que el Gobierno federal decidió eliminarlo, a pesar de tener un padrón de beneficiarios claro y brindar beneficios a niñas, niños, adolescentes, padres y madres de familia, maestras y maestros.