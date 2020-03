Anuncia Rivas reducción de cruces a Laredo, Texas

NUEVO LAREDO, Tam.- El presidente municipal Enrique Rivas, informó que como medida para reducir el riesgo de propagación del coronavirus en la frontera norte de México, se reduce en los puentes internacionales de Nuevo Laredo el cruce de naturaleza turística o recreativa a Laredo, Texas, a partir de este sábado 21 de marzo.

El alcalde refirió que esta medida es parte de los acuerdos tomados entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo y el Canciller de México, Marcelo Ebrard, anunciados este viernes.

Los cruces en actividades esenciales como el comercio, transporte de mercancía, movimientos logísticos, motivos laborales y servicios críticos como alimentos, combustible, atención médica y medicamentos que salvan vidas no se verán afectados.

Los viajes no esenciales, es decir, recreativos, compras y de turismo de los ciudadanos no norteamericanos, no residentes en Estados Unidos, se reducen ante el aumento de casos de Covid-19.

Por lo que Rivas Cuéllar exhortó a la ciudadanía neolaredense de mantener la calma y seguir las indicaciones antes mencionadas, con la finalidad de evitar les sea negado el ingreso al vecino país.

Esta iniciativa conjunta comenzará a las 00:01 horas del sábado 21 de marzo en toda la frontera terrestre entre Estados Unidos y México, por un período de 30 días, sujeto a extensión previa revisión.

El gobierno de Nuevo Laredo, reitera su compromiso de seguir coordinando esfuerzos e informando con puntualidad en cada una de las acciones que se emprendan para contener el Coronavirus en nuestra región.