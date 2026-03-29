Anuncia INE cierre de módulo los días 2, 3 y 4 de abril

Nuevo Laredo, Tam.- De acuerdo al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de Nuevo Laredo, Manuel Moncada Fuentes, los módulos de atención ciudadana y el área administrativa trabajarán con normalidad los primeros días de la Semana Santa.

“El módulo trabajará con normalidad lunes y martes, el miércoles tendremos un horario especial de ocho de la mañana a dos de la tarde. Y, a partir de ahí, se suspenden actividades jueves, viernes y sábado, reanudando hasta el lunes 6 de abril. Por eso es importante que la ciudadanía se informe y adelante o reagende sus trámites”, explicó Moncada Fuentes.

La medida responde a la tradición y disposiciones oficiales que contemplan la suspensión de actividades durante Jueves y Viernes Santos, extendiéndose también al sábado. Las labores serán reanudadas hasta el lunes 6 de abril.

Manuel Moncada Fuentes, hace un llamado a la ciudadanía para que tome previsiones, ya sea adelantando sus trámites o reprogramando citas. Indicó que quienes ya cuenten con una cita, podrá reagendarla sin inconvenientes para la siguiente semana.

Para concluir dijo que durante los días de operación, los módulos estarán atendiendo trámites como altas, cambios de domicilio, corrección de datos y registros por primera vez, incluso sin necesidad de cita, siempre y cuando los usuarios acudan con la documentación correspondiente.