Anuncia Charles Leclerc su compromiso con Alexandra Saint Mleux antes del Gran Premio de Brasil

El piloto de Ferrari vive una semana especial fuera de la pista mientras busca el cuarto lugar en la clasificación de pilotos

El piloto de Mónaco Charles Leclerc de Ferrari habla en conferencia de prensa ante del Gran Premio de Brasil en Interlagos el jueves 6 de noviembre del 2025. (AP Foto/Andre Penner)

SAO PAULO.- Charles Leclerc no dejó de sonreír en la conferencia de prensa antes del Gran Premio de Brasil, donde un buen resultado podría acercarlo al cuarto lugar en la clasificación de pilotos. Sin embargo, su felicidad tenía más que ver con acontecimientos fuera de la pista: acaba de comprometerse.

Leclerc se casará con Alexandra Saint Mleux, quien ha sido su novia durante años.

“Estoy muy, muy feliz, obviamente. Es una semana especial, llena de emociones”, afirmó Leclerc el jueves. “Es obviamente un momento muy especial para cualquiera dar ese paso. Y, sí, Alex y yo estamos increíblemente felices”.

La temporada no le ha dado a Leclerc tantas razones para celebrar. El piloto de Ferrari comenzó el año esperando competir por el título, pero con cuatro carreras restantes solo le queda luchar por el cuarto lugar.

Actualmente es quinto, a 54 puntos del piloto de Mercedes, George Russell.

Leclerc, quien fue segundo en la temporada 2022, el mejor resultado de su carrera, llega al icónico circuito de Interlagos en una buena racha después de terminar segundo en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin y en tercer lugar en Ciudad de México el fin de semana pasado.

“El impulso está con nosotros. Hemos tenido unas buenas últimas carreras, lo cual es algo bueno, pero realmente no podemos depender del pasado para el futuro”, expresó Leclerc. “Se trata de empezar de cero nuevamente”.

Ferrari también tiene una ventaja de un punto sobre Mercedes por el segundo lugar en el campeonato de constructores, donde McLaren ya ha asegurado el título.

“Este fin de semana nos estamos enfocando paso a paso en lo que podemos controlar y tratando de hacer nuestros procesos lo mejor, lo más perfecto posible”, añadió Leclerc. “Y luego veremos dónde terminamos”.

El mejor resultado de Leclerc en Interlagos fue un cuarto lugar en 2022. Terminó quinto en 2021 y 2024, y séptimo en 2018.

“Espero que finalmente sea el fin de semana en el que vuelva al podio aquí en Brasil”, dijo.

Verstappen busca acortar diferencias

Max Verstappen sabe que las probabilidades de capturar un quinto título consecutivo de la F1 están en su contra. Pero aún no se rinde.

El piloto de Red Bull está 36 unidades detrás de Lando Norris, quien sólo tiene una ventaja de un punto sobre su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri.

“Simplemente intentamos hacer todo lo que podemos hasta el final”, dijo Verstappen. “Son 36 puntos, todavía una distancia decente”.

Esa brecha era aún mayor hace solo unas pocas carreras, cuando las posibilidades de Verstappen parecían nulas. Pero el piloto holandés ha ganado tres de las últimas cinco carreras para volver a la contienda.

“En un momento, cuando estás más de 100 puntos detrás, y todavía estamos hablando de estar en esta pelea, eso es muy impresionante”, dijo.

Verstappen sabe cómo competir en Brasil, donde ganó en 2019, 2023 y en 2024, cuando remontó desde el 17º sitio al inicio.

“Yo sé que si el coche es bueno y lo suficientemente rápido para ganar, lo haremos”, dijo Verstappen. “Si no lo es, entonces creo que naturalmente en algún momento ya no estás en la pelea”.

Sin ‘misterios’ sobre el rendimiento de Piastri

Piastri no se deja llevar por teorías de conspiración sobre por qué ha tenido dificultades últimamente mientras su compañero Norris ha subido a la cima de la clasificación.

Piastri terminó quinto en las dos últimas carreras mientras que Norris fue segundo en Estados Unidos y luego ganó en México. Pero Piastri intentó calmar cualquier especulación de que el equipo está favoreciendo a Norris.

“No, no es el caso”, dijo Piastri. “Creo que los últimos fines de semana han sido un poco más complicados, pero tenemos respuestas. No hay demasiados misterios. Creo que hay preguntas sobre por qué han surgido algunas diferencias en términos de cómo necesito conducir y cosas así, pero todo es explicable. Así que nada de eso está sucediendo”.

Bortoleto debutará en casa

Hace un año, Gabriel Bortoleto vio el GP de Brasil desde fuera como piloto de la academia de McLaren. Ahora, el novato de Kick Sauber participará en su carrera de casa por primera vez.

Bortoleto, de 21 años, se convertirá en el primer piloto brasileño de F1 en correr en Interlagos desde Felipe Massa en 2017.

“Quiero sentir cómo es, Interlagos y todo. Pero no lo veo como una presión. No necesito rendir mejor o peor porque estoy en Brasil. Es lo mismo. Voy a hacer mi trabajo”, comentó Bortoleto. “Estoy feliz de que mi familia esté cerca, y muchos fanáticos brasileños, y eso seguro me trae mucha buena energía”.

Aunque Bortoleto nació en Osasco, una ciudad en el estado de Sao Paulo ubicada a menos de 20 millas del circuito, no lo ve como una ventaja de local.

“Es una pista a la que no he ido tantas veces en el pasado. He conducido aquí una vez, pero hace cuatro años con un coche GT. Así que no conozco mucho la pista”, dijo Bortoleto. “Pero estoy muy emocionado de conducir aquí frente a la multitud brasileña”.