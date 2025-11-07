Vence Aston Villa 2-0 al Maccabi Tel Aviv bajo fuertes medidas de seguridad en Inglaterra

El partido se jugó sin aficionados israelíes y con más de 700 policías desplegados ante temores de disturbios y protestas

Donyell Malen, del Aston Villa anota frente al arquero Roi Mishpati, del Maccabi Tel Aviv, en un partido de la Liga Europa, realizado el jueves 6 de noviembre de 2025 (AP Foto/Darren Staples)

Donyell Malen, del Aston Villa anota frente al arquero Roi Mishpati, del Maccabi Tel Aviv, en un partido de la Liga Europa, realizado el jueves 6 de noviembre de 2025 (AP Foto/Darren Staples)

CIUDAD DE MÉXICO.- Aston Villa venció el jueves al club israelí Maccabi Tel Aviv por 2-0 en un partido de la Liga Europa jugado en medio de medidas reforzadas de seguridad, con más de 700 agentes de policía desplegados para enfrentar posibles protestas.

Morgan Rogers asistió a Ian Maatsen en el tiempo de descuento de la primera mitad para que el defensor anotara casi sin ángulo de tiro, y Villa duplicó la ventaja a los 60 con un penal ejecutado por Donyell Malen junto a la base del poste.

Fue la tercera victoria de Villa en la competición.

El partido en Villa Park se convirtió en el centro de un debate político después de que se prohibió la asistencia de los aficionados del Maccabi, ya que la Policía de West Midlands consideró el encuentro de alto riesgo y citó casos de violencia y crímenes de odio que ocurrieron la temporada anterior, cuando el Maccabi Tel Aviv jugó contra el Ajax en Ámsterdam.

El veto provocó numerosas críticas, incluso del primer ministro británico Keir Starmer, quien dijo que fue la decisión equivocada.

La policía había expresado preocupación por posibles enfrentamientos entre grupos propalestinos y proisraelíes, y seis personas fueron arrestadas antes del partido. Entre los detenidos estuvo un hombre de 21 años que fue arrestado por no cumplir con una orden de quitarse una máscara facial, mientras que un joven de 17 años fue detenido porque no se replegó, como se lo exigían las autoridades.

Alrededor de 200 manifestantes, incluidos miembros de la Campaña de Solidaridad con Palestina, se reunieron cerca de un parque infantil adyacente a la tribuna Trinity Road de Villa Park antes del partido.

Banderas palestinas y pancartas que exigían un boicot a Israel también fueron colocadas en el suelo junto a Trinity Road en medio de cánticos a favor de Gaza.

Los agentes de policía formaron brevemente un cordón para frenar una oleada de manifestantes después de que supuestamente un transeúnte agitó una bandera israelí.

Cinco vehículos pasaron por el lugar antes del inicio del partido, llevando vallas publicitarias electrónicas con mensajes en contra del antisemitismo.

Forest empata

Morgan Gibbs-White desperdició un penal y Nottingham Forest empató el jueves 0-0 frente a Sturm Graz.

El club de la Liga Premier dejó escapar varias oportunidades para darle a Sean Dyche, su nuevo técnico, una segunda victoria consecutiva en la competencia de segundo nivel en Europa.

Gibbs-White tuvo la oportunidad de adelantar a los visitantes en la primera mitad, pero su disparo rasante desde el punto de penal fue detenido por el portero Oliver Christensen.

En el último minuto, el argentino Nicolás Domínguez remeció el poste desde fuera del área y el Forest tuvo que conformarse con un empate. Había derrotado 2-0 a Porto hace dos semanas, en un duelo en que Gibbs-White convirtió un penal.

Midtjylland lidera la tabla

El club danés Midtjylland anotó tres veces en un lapso de siete minutos para mantener un récord perfecto, imponiéndose 3-1 ante Celtic. Fue la primera derrota del club escocés bajo las órdenes del entrenador interino Martin O’Neill.

Midtjylland lidera la tabla a mitad de la fase de liga.

Martin Erlić desniveló el marcador con un cabezazo que superó a Kasper Schmeichel a los 33 minutos después de que el arquero danés realizó algunas buenas paradas. Mikel Gogorza, delantero de 19 años de Midtjylland, asistió en el primer gol y duplicó la ventaja apenas dos minutos después con un disparo curvado .

Djú Franculino añadió el tercero para asegurar el resultado. El suplente Reo Hatate anotó de penal por el club de Glasgow al final del encuentro.

El archirrival de Celtic, Rangers, también perdió. La Roma se recuperó de derrotas consecutivas en casa con un triunfo de 2-0 en Glasgow.

Matías Soulé anotó un gol temprano de cabeza desde corta distancia antes de que Lorenzo Pellegrini marcara frente a Jack Butland para elevar la ventaja al doble.

Rangers ha perdido los cuatro partidos y ocupa el fondo de la tabla.

En Sevilla , Abde Ezzalzouli y Antony anotaron con cinco minutos de diferencia en la primera mitad y el Real Betis le propinó a Lyon su primera derrota, por 2-0. Braga fue sorprendido 4-3 en casa por Genk, también para una primera derrota.

Utrecht finalmente anota

Utrecht anotó su primer gol de la competición a través de Miguel Rodríguez, lo que fue suficiente para empatar 1-1 con Porto, a pesar de que el equipo holandés jugó en inferioridad numérica desde los 66.

Salzburgo logró su primera victoria al vencer 2-0 a Go Ahead Eagles en casa.

Pablo Durán anotó dos veces y el también español Sergi Domínguez hizo un autogol, con lo que Celta Vigo ganó su quinto partido consecutivo en todas las competiciones al vencer 3-0 a Dinamo Zagreb como visitante.

Friburgo remontó para imponerse 3-1 de visita a Niza, la cuarta derrota consecutiva para el equipo francés.

Además , Stuttgart logró una victoria en casa 2-0 sobre Feyenoord y PAOK goleó 4-0 a Young Boys , que jugó con 10 hombres .

Fiorentina cae

En la Conference League, Mainz remontó para vencer 2-1 a la Fiorentina en el primer partido para el entrenador interino del club italiano, Daniele Galloppa, quien asumió después de que Stefano Pioli fuera despedido el martes con la Viola en el fondo de la Serie A.

La Fiorentina perdió finales consecutivas de la Conference League antes de llegar a las semifinales la temporada pasada.

Ismaïla Sarr anotó dos tantos y Maxence Lacroix añadió uno para Crystal Palace en ruta a una victoria 3-1 sobre AZ Alkmaar.

Rayo Vallecano superó 3-2 a Lech Poznan de Polonia, para colocarse séptimo en la tabla.