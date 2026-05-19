Anuncia alcaldesa Carmen Lilia Canturosas ‘Foro Juventudes 2026’

La juventud de Nuevo Laredo tiene talento, capacidad y un enorme potencial para transformar nuestra ciudad, dijo la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas. [Agencias]

La juventud de Nuevo Laredo tiene talento, capacidad y un enorme potencial para transformar nuestra ciudad, dijo la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de su compromiso con el desarrollo integral de las nuevas generaciones, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal anunció la realización del “Foro Juventudes 2026”, un evento impulsado por el Gobierno Municipal en coordinación con el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), con el objetivo de brindar herramientas de crecimiento personal, liderazgo, comunicación y bienestar emocional a las y los jóvenes de Nuevo Laredo.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 22 de mayo en el Centro Cultural de Nuevo Laredo y estará abierto a toda la juventud neolaredense, especialmente estudiantes de nivel medio superior y superior, quienes podrán participar en conferencias dinámicas y experiencias enfocadas en fortalecer su desarrollo personal y profesional.

“La juventud de Nuevo Laredo tiene talento, capacidad y un enorme potencial para transformar nuestra ciudad. Como gobierno, tenemos la responsabilidad de abrir espacios que los inspiren, los preparen y les den herramientas para enfrentar los retos del presente y construir un mejor futuro. Este foro está pensado para ellos, para escucharlos, motivarlos y acompañarlos en su crecimiento”, expresó la alcaldesa.

Entre los invitados destacan Paco Benítez, quien compartirá una conferencia sobre liderazgo, empoderamiento juvenil y comunicación efectiva; Lulu Talks, con un mensaje enfocado en la inspiración personal y la superación de miedos; además del Dr. Mickas, quien brindará herramientas relacionadas con el manejo del estrés y el fortalecimiento emocional.

El foro contará con la participación de estudiantes del Tecnológico Nacional de México campus Nuevo Laredo, Universidad Tecnológica, UAT, UPN y diversas instituciones educativas de la ciudad; sin embargo, la invitación está abierta para todas y todos los jóvenes que deseen formar parte de esta experiencia.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su visión de seguir construyendo una ciudad que apuesta por su juventud, generando espacios de aprendizaje, inspiración y oportunidades para que las nuevas generaciones se conviertan en protagonistas del presente y futuro de Nuevo Laredo.