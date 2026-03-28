Antonelli y Russell hacen 1-2 para Mercedes en clasificación para GP de Japón

El tetracampeón Max Verstappen, de Red Bull, ocupará la 11ma posición en la parrilla tras sufrir problemas y quejarse por radio sobre el coche

El piloto de Mercedes Kimi Antonelli saluda tras la calificación para el Gran Premio de Japón de Fórmula Uno, en el circuito de Suzuka, en Suzuka, Japón, el 28 de marzo de 2026. (AP Foto/Hiro Komae)

El piloto de Mercedes Kimi Antonelli saluda tras la calificación para el Gran Premio de Japón de Fórmula Uno, en el circuito de Suzuka, en Suzuka, Japón, el 28 de marzo de 2026. (AP Foto/Hiro Komae)

SUZUKA, Japón (AP) — El piloto de Mercedes Kimi Antonelli saldrá desde la primera posición de la grilla de largada del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 del domingo, apenas dos semanas después de liderar la calificación y ganar su primera carrera en China.

En la sesión de calificación del sábado en el circuito de Suzuka, Antonelli paró el cronómetro en 1 minuto, 28,778 segundos. Su compañero de escudería George Russell saldrá a su lado.

Russell ganó la primera prueba del año en Australia —donde había obtenido la pole— en un dominante inicio de temporada para Mercedes.

Oscar Piastri, de McLaren, que aún no ha subido a lo más alto del podio esta temporada, arrancará junto a Charles Leclerc, de Ferrari, desde la segunda fila, mientras que su compañero en el equipo británico Lando Norris estará acompañado por Lewis Hamilton, de Ferrari, en la tercera.

En China, ninguno de los monoplazas de McLaren participó en la carrera por problemas eléctricos. Y en Australia, Piastri se quedó fuera después de estrellar el auto antes incluso de que comenzase el gran premio.

El tetracampeón Max Verstappen, de Red Bull, ocupará la 11ma posición en la parrilla tras sufrir problemas y quejarse por radio sobre el coche.

“Creo que hay algo mal con el auto, amigo. Era completamente imposible de conducir”, dijo.