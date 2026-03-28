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Ingresa frente frío # 42 a los Dos Laredos

Además se registra leve lluvia

Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- Este sábado ingresó a los Dos Laredos el frente frío # 42, acompañado de ligera lluvia en algunas zonas.

De acuerdo con información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al llegar el nuevo frente frío, interaccionará con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, originando lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noreste del país.

En los Dos Laredos se amaneció con una temperatura de 16 grados centígrados, contrarios a los 20 grados que se venían registrando.

Para el resto del día se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados, que contrasta con los más de 30 grados que se venían registrando en días recientes.

Este domingo esta misma condición de clima prevalecerá en cuanto a las temperaturas mínimas, porque en las máximas se prevé que suba hasta los 31 grados centígrados.

A partir del lunes, el calor volverá con máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 20 grados en la misma escala.

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