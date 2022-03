Anota Chicharito, pero pierde el Galaxy

LOS ANGELES.- Javier Hernández anotó su segundo gol de la temporada con el Galaxy de Los Ángeles, pero esta vez de poco sirvió, en la derrota 3-2 contra el Seattle Sounders.

El «Chicharito» venía de marcar in extremis contra el New York City. Anda fino, ya que esta vez meció las redes apenas a los 6 minutos del juego celebrado en el Lumen Field.

Usual en él, encontró un espacio en el área para recibir solo, cerca del área chica, y definir de zurda con un potente disparo, demasiado cercano como para la reacción del guardameta.

Hernández vuelve a anotar justo en la semana en la que Gerardo Martino anunciará su convocatoria de Selección Mexicana para la recta final de la Eliminatoria Mundialista.

No obstante, el Seattle es un equipo que ha recuperado la moral (como atestiguó el León) y le tomó poco tiempo empatar. Al 17′, Jordan Morris ya había igualado los cartones, mientras que en la compensación del primer tiempo marcó por la vía penal Freddy Montero.

LA Galaxy empató casi al inicio del complemento, al 48′, pero el problema fue que no pudo sostener el futbol explosivo mostrado en los primeros minutos de cada tiempo. Al 72′, Xavier Arriaga le devolvió la ventaja a Seattle.

Con este resultado, Galaxy se estancó en 6 puntos luego de 3 jornadas en la Conferencia del Oeste de la MLS, mientras que los Sounders consiguieron sus primeras 3 unidades, tras las dos derrotas al inicio de la competencia.

Se espera que a más tardar el jueves se publique la convocatoria de la Selección Mexicana, aunque difícilmente estará Hernández dado los antecedentes.

