Analizará Ciudad de Laredo construcción de muro fronterizo

LAREDO, TX – Durante la reunión del Cabildo del lunes por la noche, el alcalde Dr. Victor D. Treviño abordó una actualización importante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre los planes para construir un muro fronterizo a lo largo de toda la frontera sur, lo cual incluye áreas dentro de la ciudad de Laredo, Texas.

El alcalde Dr. Treviño informó que la Ciudad de Laredo recibió por primera vez una notificación oficial sobre la intención de la administración federal de avanzar con una de las principales prioridades del presidente Trump: la construcción de un muro fronterizo que abarcaría toda la frontera entre Estados Unidos y México.

“Como parte de nuestras reuniones regulares con la Patrulla Fronteriza, hemos sostenido varias conversaciones con funcionarios de la Patrulla Fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional sobre el estado actual de las aprehensiones fronterizas, encuentros, personas que evaden la detención y los llamados splash downs,” señaló el alcalde Dr. Treviño.

El alcalde Dr. Treviño enfatizó la importancia de abordar este tema con unidad y con base en hechos, evitando la polarización política.

“Este asunto impacta nuestra historia local, medio ambiente, economía y calidad de vida, afectando a todos los laredenses,” continuó el alcalde Dr. Treviño. “Es importante que estas discusiones se realicen con base en los hechos que competen a nuestra comunidad, porque, independientemente de la decisión final, esto cambiará a nuestra comunidad para siempre. Entendiendo que ya comenzó la temporada política, exhorto a evitar la tentación de convertir este tema en una cuestión partidista o de proselitismo. Debemos enviar un mensaje claro y coherente tanto a Austin como a Washington, D.C. Cualquier mensaje mixto podría ser perjudicial y divisivo para nuestra comunidad.”

Según explicó el alcalde Dr. Treviño, los contratistas del Departamento de Seguridad Nacional presentaron planes y un cronograma propuesto para la construcción del muro fronterizo.

“Nuestra ciudad sigue siendo la más segura del estado de Texas y una de las más seguras de todo Estados Unidos, y hemos logrado este reconocimiento sin la necesidad de un muro fronterizo,” agregó el alcalde Dr. Treviño. “Esta decisión no se trata de los cruces ilegales en nuestra área, sino de las promesas de campaña y prioridades principales del presidente.”

Tras la sesión ejecutiva, el Cabildo de la Ciudad de Laredo votó para reafirmar su postura de apoyar la seguridad fronteriza, pero no apoyar la construcción de un muro dentro de las áreas residenciales o los límites de la ciudad. Además, el Cabildo acordó someter este tema a una consulta pública a través de una encuesta para conocer la opinión de la comunidad.

Mientras la Ciudad analiza los planes del Departamento de Seguridad Nacional para construir un muro a lo largo de la frontera sur de Texas, la Ciudad de Laredo promoverá un diálogo activo con la comunidad sobre los impactos que esta medida podría tener en el medio ambiente, la comunidad, el comercio, la historia y la identidad local.