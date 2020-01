Analiza Pumas quejarse del arbitraje

CIUDAD DE MÉXICO.- Pumas analiza meter una propuesta por el arbitraje de Marco Antonio Ortiz Nava, quien los perjudicó con la falta de aplicación del reglamento, durante los Octavos de Final de la Copa MX.

“Estamos en eso (armando la protesta). No, para nada (es fracaso la eliminación de la Copa), no se dieron las circunstancias y muchas de ellas no estaban en nuestras manos”, dijo Jesús Ramírez, presidente deportivo de los universitarios.

Durante la inauguración de la nueva cancha de futbol rápido de la UNAM, se presentó la tercera playera del equipo, en la cual se hace alusión al jersey de 2001.

El Club Universidad junto con la empresa Nike dio gran parte de los recursos para la construcción de esta nueva instalación deportiva, ubicada a un costado del frontón cerrado en el Campus universitario.

“Siempre es importarte para la Universidad tener este tipo de cancha para el fomento del deporte. Más que verlo así (como parte del remanente que entrega Pumas a la UNAM) lo vemos como un lugar de esparcimiento para los chavos”, detalló Ramírez.

El presidente deportivo también se mostró contento por la adaptación que ha tenido Juan Dinenno, quien apenas llegó la semana pasada.

Sobre el futuro de David Cabrera mencionó, el directivo mencionó que todavía quedan dos días para ver si encuentra acomodo en algún equipo, y por el momento sigue entrenando con ellos.