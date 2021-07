Amplían horario para vacunación

NUEVO LAREDO, TAM. –Para atender la gran demanda de jóvenes que han estado acudiendo a los cuatro módulos de vacunación en Nuevo Laredo, a partir de este miércoles se amplió hasta las 8 de la noche las jornadas diarias para la aplicación de la primera dosis de Pfizer a población de 18 a 39 años y mujeres embarazadas con 9 semanas de gestación en adelante.

Gastón Herrera Arredondo, subdelegado regional de Bienestar en la ciudad confirmó que además de la ampliación del horario, también se determinó reforzar las brigadas asignadas a las cuatro sedes de vacunación que están instaladas en el Centro Cívico ubicado en el sector Centro; Polyfórum La Fe, el casino de Expomex y la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT, ubicada en la colonia Infonavit.

“Ayer nuestro delegado federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, tuvo una reunión de trabajo de coordinación con autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, IMSS, ISSSTE, Salud de Tamaulipas, Gobierno del Estado, autoridades locales y voluntarios para duplicar el personal de vacunación, con el fin de cubrir la gran demanda de personas que están acudiendo a los diferentes módulos para la aplicación de la vacuna”, señaló.

El funcionario destacó que el martes durante la jornada de vacunación a los jóvenes de 18 a 21 años se aplicaron un total de 15 mil 528 primeras dosis de la vacuna Pfizer.

“Es muy importante seguir las indicaciones del orden por edades, por seguridad les pido no traer niños a los centros de vacunación, les pido no salir de casa en ayuno, y traer consigo una botella de agua para su consumo, de no poder asistir el día correspondiente a su edad, se da la oportunidad de asistir el día siguiente o el sábado como persona en rezago”, manifestó.

Recalcó que la población de los jóvenes de 18 a 39 años es la más grande que hay en la ciudad, por eso se les pide que respeten el día que les toca su vacunación.

“Ya reforzamos con más personal, pedimos su compresión y agradezco la paciencia de los jóvenes, porque son días muy calurosos, es importante que acudan bien alimentados e hidratados, les pedimos que no se desesperen hay suficientes vacunas para todos”, aseguró.

Herrera Arredondo agregó que el programa de vacunación contra la COVID 19 para este jueves 29 de julio es para los jóvenes de 27 a 31 años de edad en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.