Amplía Municipio red de internet gratuita en plazas, hospitales y espacios públicos

Hoy opera en más de 90 espacios públicos distribuidos en colonias, plazas, parques, centros de salud, instituciones educativas y edificios gubernamentales

Los parques y áreas recreativas también cuentan con conectividad para beneficio de niñas, niños y jóvenes. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de convertir a Nuevo Laredo en una ciudad cada vez más conectada, el Gobierno Municipal amplió la red de Internet Municipal Gratuito, que hoy opera en más de 90 espacios públicos distribuidos en colonias, plazas, parques, centros de salud, instituciones educativas y edificios gubernamentales.

Entre los puntos de mayor afluencia destacan Plaza México, Plaza Hidalgo 1 y 2, Plaza Libertad, Plaza Catedral, Plaza de la Mujer 1 y 2, Plaza Del Valle, Plaza San Rafael, Plaza San Agustín, Plaza Tanque Elevado, Plaza Valles del Paraíso y Plaza Periodistas, sitios que hoy cuentan con servicio estable y permanente.

Los espacios con alta importancia social como hospitales y centros de atención también cuentan con conexión gratuita, incluyendo la Clínica UNE Campanario, DIF Centro de Rehabilitación, DIF Guardería CRI, Oncológico Ambulancias.

En materia educativa y comunitaria, los puntos de internet están activos en lugares clave como la Universidad Tecnológica, Preparatoria Municipal “Elena Poniatowska”, Estación Palabra, Centro Cívico, Centro Comunitario Lomas del Río, Nueva Victoria, Campo Real, Villas de San Miguel, Nogal, Nueva Era y otros más, además del TAMUL Progreso, TAMUL Américo Villarreal y TAMUL Villas del Sol.

Los parques y áreas recreativas también cuentan con conectividad para beneficio de niñas, niños y jóvenes, como Parque Viveros, el Acuario, albercas, Pies Mojados 1 y 2, Zoológico, Parque Mendoza, Parque Solidaridad, Parque La Fe Sur, Parque El Bienestar, Parque Morelos Bandera, Parque Silao.

Además, se incorporaron puntos en paradas de camiones, incluyendo Smart López, Colinas, Tecnológico y Reforma, facilitando la conexión para trabajadores y estudiantes durante sus traslados.

Con esta red municipal, el Gobierno de la ciudad impulsa la inclusión digital y el acceso equitativo a la tecnología, gracias a esta ampliación, más colonias, estudiantes, comerciantes y visitantes podrán mantenerse comunicados, realizar trámites, estudiar en línea y acceder a servicios esenciales desde cualquier punto del municipio.