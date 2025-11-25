Impulsa alcaldesa Carmen Lilia Canturosas jornada integral de vacunación para proteger a familias neolaredenses

Además, anunció que el 29 de noviembre en el Monumento Fundadores se realizará una jornada especial Drive Thru

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que la campaña ya está activa y abierta para personas de todas las edades que deseen acudir a su clínica más cercana. [Agencias]

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que la campaña ya está activa y abierta para personas de todas las edades que deseen acudir a su clínica más cercana. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo anunció el inicio de la jornada de vacunación contra la influenza y el neumococo en todas las Clínicas UNE de la ciudad, con el objetivo de proteger a la población durante la temporada invernal.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que la campaña ya está activa y abierta para personas de todas las edades que deseen acudir a su clínica más cercana.

“En todas, en todas las Clínicas UNE de Nuevo Laredo habrá vacunación contra la influenza y el neumococo. Aprovechen: lleven a los adultos mayores, a sus hijos, vayan ustedes mismos, inviten al vecino. A partir de hoy ya pueden acudir y recibir su vacuna de manera gratuita”, señaló la presidenta municipal.

Además, anunció que este sábado 29 de noviembre en el Monumento Fundadores de 10 de la mañana a de la tarde se realizará una jornada especial Drive Thru, modalidad que se ha consolidado como una práctica ágil y segura para la comunidad.

“Como ya es costumbre, este sábado tendremos nuestro Drive Thru para que solamente saquen el bracito y ahí mismo se les aplique la vacuna contra la influenza y el neumococo. Todo totalmente gratuito, gracias al apoyo de nuestros amigos del sector salud”, agregó.

Las vacunas estarán disponibles sin costo, y se recomienda especialmente a adultos mayores, niñas y niños, así como personas con enfermedades crónicas, aprovechar esta oportunidad para reforzar su salud.

El Gobierno Municipal invita a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer horarios y sedes de las Clínicas UNE, así como detalles de la jornada Drive Thru.