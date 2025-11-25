Impulsa alcaldesa Carmen Lilia Canturosas jornada integral de vacunación para proteger a familias neolaredenses

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo anunció el inicio de la jornada de vacunación contra la influenza y el neumococo en todas las Clínicas UNE de la ciudad, con el objetivo de proteger a la población durante la temporada invernal.
La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que la campaña ya está activa y abierta para personas de todas las edades que deseen acudir a su clínica más cercana.
“En todas, en todas las Clínicas UNE de Nuevo Laredo habrá vacunación contra la influenza y el neumococo. Aprovechen: lleven a los adultos mayores, a sus hijos, vayan ustedes mismos, inviten al vecino. A partir de hoy ya pueden acudir y recibir su vacuna de manera gratuita”, señaló la presidenta municipal.
Además, anunció que este sábado 29 de noviembre en el Monumento Fundadores de 10 de la mañana a de la tarde se realizará una jornada especial Drive Thru, modalidad que se ha consolidado como una práctica ágil y segura para la comunidad.
“Como ya es costumbre, este sábado tendremos nuestro Drive Thru para que solamente saquen el bracito y ahí mismo se les aplique la vacuna contra la influenza y el neumococo. Todo totalmente gratuito, gracias al apoyo de nuestros amigos del sector salud”, agregó.
Las vacunas estarán disponibles sin costo, y se recomienda especialmente a adultos mayores, niñas y niños, así como personas con enfermedades crónicas, aprovechar esta oportunidad para reforzar su salud.
El Gobierno Municipal invita a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer horarios y sedes de las Clínicas UNE, así como detalles de la jornada Drive Thru.