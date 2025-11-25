El Dólar
Acerca Ayuntamiento servicios de salud a empresas

Llevó la Brigada de Salud Municipal a las instalaciones de la empresa TKR de México, S.A. de C.V.

Esta acción forma parte de una estrategia permanente para promover el bienestar laboral mediante servicios gratuitos, oportunos y cercanos. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Bienestar, llevó la Brigada de Salud Municipal a las instalaciones de la empresa TKR de México, S.A. de C.V., con el objetivo de acercar servicios médicos a trabajadoras, trabajadores y personas que acuden a este centro laboral.

Durante la jornada se ofrecieron atenciones preventivas y de cuidado integral, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de facilitar el acceso a la salud en todos los sectores productivos de la ciudad.

Esta acción forma parte de una estrategia permanente para promover el bienestar laboral mediante servicios gratuitos, oportunos y cercanos.

La Secretaría de Bienestar informó que estas brigadas continuarán visitando más empresas, garantizando que cada vez más personas puedan recibir atención médica sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal impulsa entornos laborales más saludables y una mejor calidad de vida para la población.

