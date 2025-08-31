América vence 2-0 a Pachuca ante un estadio vacío en la capital mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Igor Lichnovsky y Allan Saint-Maximin celebraron ante un estadio vacío los goles con los que América venció el sábado 2-0 a Pachuca para escalar al segundo puesto del torneo Apertura de la Liga MX.

Un panorama completamente diferente vive Chivas, el equipo que pelea con las Águilas por ser el más popular de México, después de hilvanar cuatro jornadas sin victoria al caer horas antes 2-1 ante Cruz Azul.

América se vio obligado a jugar a puerta cerrada en el Estadio de la Ciudad de los Deportes de la capital mexicana. El viernes, autoridades del distrito capitalino de Benito Juárez decidieron clausurar el inmueble por supuestas irregularidades durante un partido disputado el jueves por el equipo femenino de las Águilas.

A pesar de no contar con el respaldo de sus aficionados, Lichnovsky manifestó en el marcador la superioridad americanista al rematar con la portería abierta un pase diagonal de Alejandro Zendejas a los 21 minutos.

Saint-Maximin marcó por segunda jornada consecutiva después de aprovechar una mala salida hasta cerca del mediocampo por parte del arquero Carlos Moreno.

El ariete galo se llevó el esférico a toda velocidad por el sector izquierdo y sacó un disparo lejano y cruzado que fue rebotando hasta pegar en la base del poste y meterse en la portería a los 71 minutos.

Con esta victoria, América llegó a 17 puntos para asumir el subliderato por encima de Cruz Azul debido a la diferencia de goles. Ambos están un punto por detrás del líder Monterrey.

Pachuca hilvanó su tercera jornada sin triunfo (dos derrotas y un empate) para quedar en la 6ta posición con 13 puntos.

América, que encadenó su tercera victoria y es junto a Cruz Azul uno de los dos invictos, tendrá un par de semanas para resolver el problema de su estadio para recibir a las Chivas en el primer Clásico Nacional de la temporada. Las Chivas hundidas en los últimos puestos.

La actividad en el fútbol mexicano para durante la Fecha FIFA.

CHIVAS PROLONGA SU MAL MOMENTO

José Paradela y Carlos Rotondi marcaron sendos golazos en la primera mitad para conducir a Cruz Azul hacia una victoria a domicilio, 2-1 sobre las Chivas.

Paradela abrió el marcador apenas a los dos minutos con un derechazo desde fuera del área que se coló pegado al poste. Rotondi amplió la ventaja con otro disparo lejano, esta vez de zurda, que también estremeció las redes a los 45 minutos.

Diego Campillo había empatado momentáneamente para los locales a los 11 minutos.

El árbitro Víctor Alfonso Cáceres recurrió en dos ocasiones a la repetición en video para modificar decisiones que incidieron directamente en el marcador.

Primero, anuló un tanto de Gabriel Fernández a los 30 minutos, al considerar que, en el control de un largo despeje del arquero Hiram Mier, cometió falta sobre el zaguero Gilberto Sepúlveda.

Poco después, tras otra revisión en el VAR, dejó sin efecto un penal señalado en el área celeste sobre el atacante de Chivas, Bryan González.

Javier “Chicharito” Hernández disputó sus primeros minutos del campeonato con Chivas tras ingresar de cambio a los 71. El veterano delantero de 37 años no jugaba desde la 16ta fecha del torneo anterior, el pasado 15 de abril ante Puebla.

El duelo ante América parece clave para definir la suerte del presionado técnico argentino del Rebaño Sagrado, Gabriel Milito.

Los rojiblancos quedaron en el 16to puesto con cuatro puntos, la misma cantidad que Puebla y Querétaro, últimos de la clasificación.

Cruz Azul celebró su quinta victoria consecutiva y se mantiene invicto tras siete fechas. Con 17 unidades es sublíder del certamen, a una del puntero Monterrey.

CORREA DA LA VICTORIA A TIGRES

Ángel Correa convirtió el gol con el que Tigres venció 1-0 a Santos en condición de visitante.

El argentino ya suma siete anotaciones en su primera temporada con los felinos (tres en la Liga MX y cuatro en la Leagues Cup).

El triunfo impulsó a Tigres a la 4ta posición con 13 puntos, mientras que Santos se estancó en el 10mo lugar con seis.

LEÓN GOLEA A QUERÉTARO

Con un doblete de Ismael Díaz (55’ y 74’) y otro tanto de Fernando Beltrán (45+1), León goleó 3-0 a Querétaro en casa.

El colombiano James Rodríguez jugó 72 minutos antes de ser sustituido. Al filo de la primera media hora sufrió un fuerte golpe en un choque con Rodrigo Bogarín, volante de Gallos.

La victoria dejó a La Fiera en la 8va posición con 10 puntos, mientras que Querétaro permanece en el fondo de la tabla con cuatro unidades.