Firman INMUJER e Instituto Tecnológico convenio de colaboración

Con el objetivo de sentar las bases de colaboración para realizar actividades de sensibilización dirigidas al alumnado y al personal de la Institución

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal de la Mujer llevó a cabo la firma de un convenio con el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, con el objetivo de sentar las bases de colaboración para realizar actividades de sensibilización dirigidas al alumnado y al personal de la Institución, así como el desarrollo de foros de discusión, conferencias, cursos de capacitación y actividades diversas orientadas a fomentar una cultura igualitaria y libre de violencia de género.

De manera específica, a través de este convenio, INMUJER se compromete a proporcionar un módulo de atención temporal del área de psicología y legal en las instalaciones del Instituto Tecnológico, además de realizar círculos de terapia grupal.

Por otro lado, el Instituto Tecnológico asume el compromiso de otorgar Becas del 100% para mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de género y en general a colaborar entusiastamente en aquellas actividades realizadas por INMUJER que contribuyan al desarrollo pleno de las mujeres a la construcción de una sociedad igualitaria.

El documento que da validez al convenio de colaboración fue signado, en representación del Instituto de la Mujer por la Lic. Cynthia Canturosas Villarreal, en su calidad de Presidenta del Consejo Consultivo y la Lic. Cynthia Rodríguez Leija, Directora General de INMUJER. En representación del Instituto Tecnológico, firmaron el Director de la institución, MC. Benito Sánchez Raya y la Dra. Rosa Isela González Nuñez, Subdirectora de Planeación y Vinculación.

En el evento también estuvieron presentes personal de ambas instituciones, sellando así el compromiso mutuo de llevar a cabo acciones conjuntas para promover la igualdad de género y la construcción de entornos educativos más seguros e incluyentes.