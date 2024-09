América busca despertar de su letargo cuando enfrente a Chivas en el clásico

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un inicio con cuatro derrotas en seis encuentros dista de ser óptimo, pero lejos de concentrarse en el pasado, el América quiere darle vuelta a la página a partir del sábado cuando enfrente a Chivas en el clásico.

El lento despegue de las Águilas las tiene con apenas seis puntos en el 12do escalón entre 18 equipos de la Liga MX.

Dicha posición está muy lejos de la expectativa de los dirigentes que quieren que el equipo sea el primer tricampeón desde 1996, cuando se comenzaron a disputar dos torneos por año en México.

“En el fútbol no hay mucha memoria y no se puede vivir del pasado y ahora mismo nos toca vivir un mal momento”, dijo el volante español Álvaro Fidalgo. “Sabemos el equipo donde estamos parados y no me parecen exageradas las críticas, pasa en todos los equipos grandes donde no te puedes relajar lo más mínimo, aunque no creo que eso sea nuestro caso”.

En diciembre, América logró unirse a un selecto grupo de equipos que han logrado ser bicampeones desde que se juegan torneos cortos. Antes lo hicieron, Pumas, León y Atlas.

Pero en los primeros encuentros del Apertura, las Águilas han caído ante San Luis, Tigres y Puebla. Por si fuera poco, Cruz Azul les endilgó un 4-1 hace un par de semanas, en un duelo entre equipos capitalinos.

“Nos toca hacer de este momento algo que nos haga más fuertes como grupo y eso va a pasar porque en el fútbol es imposible que vivas sólo de buenos momentos y tampoco sólo puedes vivir de malos”, dijo el entrenador brasileño, André Jardine. “Lo normal es alternancia de buenos y algunos malos momentos y espero que aquí vivamos más buenos que malos”.

América experimentó un arranque similar apenas en el Clausura 2022 cuando era dirigido por el argentino Santiago Solari. Ese equipo eventualmente logró levantar cabeza y cerró el calendario regular en lo más alto de la clasificación.

“Buscamos revertir la situación y qué mejor que un clásico, no hay otra cosa más, sabemos dónde estamos y que no se puede repetir una cosa así”, dijo Fidalgo. “Tenemos vergüenza deportiva y el sábado será un gran partido para todos”.

Chivas atraviesa un mejor momento que su odiado rival. El equipo dirigido por el argentino Fernando Gago ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros y acumula 11 unidades que le sirven para situarse en el sexto escalón.

El encuentro se realizará el sábado por la noche en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en la capital del país.