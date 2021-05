Amanece a 17 grados luego de días con temperaturas calientes

La llovizna no fue un impedimento para salir de casa.[Martín Rivera / Líder Informativo]

La llovizna no fue un impedimento para salir de casa.[Martín Rivera / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- No cabe duda, la naturaleza siempre tendrá la última palabra, ayer miércoles aun cuando no cayó la lluvia anunciada, reinó en la ciudad un clima que no sobrepasó los 22 grados centígrados.

Esto después de una semana con temperaturas bochornosas, puesto que amaneció con una temperatura de 17 grados centígrados, nublado totalmente y llovizna a intervalos.

En las estaciones climatológicas de la ciudad la lluvia recibida durante la noche y parte de la madrugada fue imperceptible, pero durante buena parte de la mañana cayó una pertinaz llovizna.

La temperatura de la mañana, la llovizna y el fresco en general, obligó a muchas personas a salir a cumplir sus labores portando un suéter o sudadera, pero la inmensa mayoría de las personas salieron dispuestas a disfrutar de este inusual clima, con camisa de mangas.

Las condiciones meteorológicas para la ciudad de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la semana siguiente traen temperaturas no tan rigurosas puesto que se anuncia que de este jueves y hasta el miércoles siguiente las temperaturas irán de los 29 a 32 grados centígrados, mientras que las mínimas se ubicarán de 19 a 24 grados.