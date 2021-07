Amagan FB, Twitter y Google con salir de Hong Kong

NUEVA YORK.- .Facebook Inc, Twitter Inc y Alphabet Inc advirtieron en privado al gobierno de Hong Kong que podrían dejar de ofrecer sus servicios en la ciudad si las autoridades continúan con los cambios planificados a las leyes de protección de datos que podrían hacerlos responsables del intercambio malicioso de información de personas en línea.

Según una carta enviada por un grupo de la industria que incluye a los gigantes de Internet, a las empresas les preocupa que las reglas planificadas para abordar el doxing puedan poner a su personal en riesgo de investigaciones penales o procesamientos relacionados con lo que los usuarios de las empresas publican en línea. Doxing se refiere a la práctica de poner la información personal de las personas en línea para que puedan ser acosados por otros.

En mayo, la Oficina de Asuntos Constitucionales y Continentales de Hong Kong propuso enmiendas a las leyes de protección de datos de la ciudad que, según dijo, eran necesarias para combatir el doxing, una práctica que prevaleció durante las protestas de 2019 en la ciudad. Las propuestas piden castigos de hasta 1 millón de dólares de Hong Kong, el equivalente a unos 128 mil 800 dólares, y hasta cinco años de prisión.

“La única forma de evitar estas sanciones para las empresas de tecnología sería abstenerse de invertir y ofrecer los servicios en Hong Kong”, decía la carta del 25 de junio de la Coalición de Internet de Asia con sede en Singapur, que no se informó anteriormente, que fue revisada por The Wall Street Journal.

Han surgido tensiones entre algunas de las empresas más poderosas de Estados Unidos y las autoridades de Hong Kong a medida que Beijing ejerce un control cada vez mayor sobre la ciudad y reprime la disidencia política. Las firmas estadounidenses y otras compañías tecnológicas dijeron el año pasado que suspendían el procesamiento de solicitudes de las agencias de aplicación de la ley de Hong Kong luego de la imposición de una ley de seguridad nacional por parte de China en la ciudad.

Jeff Paine, director gerente de la Coalición de Internet de Asia, en la carta al Comisionado de Privacidad de Datos Personales de Hong Kong, dijo que si bien su grupo y sus miembros se oponen al doxing, la redacción vaga en las enmiendas propuestas podría significar que las empresas y su personal se basan en localmente podrían estar sujetos a investigaciones penales y enjuiciamiento por delitos de doxing por parte de sus usuarios.

Eso representaría una “respuesta completamente desproporcionada e innecesaria”, decía la carta. La carta también señaló que las enmiendas propuestas podrían restringir la libertad de expresión y criminalizar incluso “actos inocentes de compartir información en línea”.

La Coalición sugirió que se considere un alcance más claramente definido para las violaciones y solicitó una videoconferencia para discutir la situación.

Una portavoz del Comisionado de Privacidad de Datos Personales reconoció que la oficina había recibido la carta. Dijo que se necesitaban nuevas reglas para abordar el doxing, que “ha puesto a prueba los límites de la moralidad y la ley”.

El gobierno ha manejado miles de casos relacionados con el doxing desde 2019, y las encuestas del público y las organizaciones muestran un fuerte apoyo a las medidas adicionales para frenar la práctica, dijo. Los agentes de policía y las figuras de la oposición sufrieron graves problemas durante los meses de protestas a favor de la democracia en 2019.

“Las enmiendas no tendrán ninguna relación con la libertad de expresión”, que está consagrada en la ley, y el alcance de los delitos se establecerá claramente en las enmiendas, dijo la portavoz. El gobierno “refuta enérgicamente cualquier sugerencia de que las enmiendas puedan afectar de alguna manera la inversión extranjera en Hong Kong”, dijo.

Los representantes de Facebook, Twitter y Google se negaron a comentar sobre la carta más allá de reconocer que la Coalición la había enviado. Las empresas no revelan la cantidad de empleados que tienen en Hong Kong, pero es probable que empleen al menos a 100 personas juntas, estiman los analistas.

La represión de China contra la disidencia desde que impuso una ley de seguridad nacional hace un año ha hecho que muchas personas en Hong Kong abandonen las redes sociales o se autocensuren sus publicaciones tras una serie de arrestos por comentarios en línea.

Si bien la población de Hong Kong de aproximadamente 7.35 millones significa que no es un mercado importante en términos de su base de usuarios, las empresas extranjeras a menudo citan el libre flujo de información en Hong Kong como un factor clave para ubicarse en el centro financiero.

La carta de los gigantes de la tecnología se produce cuando las empresas globales consideran cada vez más si dejar el centro financiero por ciudades que ofrecen climas de negocios más hospitalarios.