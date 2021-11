Amaga GM con no invertir en México

CIUDAD DE MÉXICO 19-Nov-2021 .-De no existir un marco jurídico enfocado a la producción de energías renovables, es posible que General Motors tenga que buscar otros destinos de inversión para cumplir con sus metas de cero emisiones, destacó Francisco Garza, presidente y director general de la compañía en México.

«Si no existe un marco jurídico, un marco estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión cero, cero, cero y desafortunadamente si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión», afirmó Garza durante su participación en la 49 Convención nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

En dicha marca hay una visión de largo plazo sobre ver un mundo con cero emisiones, cero colisiones y cero congestionamiento, para lo que se requiere invertir en electrificación del portafolio de sus productos, transformar los vehículos eléctricos a autónomos y la interconectividad, dijo el directivo.

Pero esos planes serían complicados de lograrse sin una política definida sobre la generación de energías renovables.

«Si las condiciones no están en la mesa, creo que México no va a ser destino de inversión en el corto y mediano plazo y hoy en día como nuestras inversiones tardan entre cinco y siete años, estamos evaluando que si las condiciones no están, pues ese dólar que se iba a invertir en México se va a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, a China, a Europa y México deja de ser un destino importante», detalló Garza.

Por lo que se requerirá que los sitios de manufactura y la base de proveedores sean cero emisiones; el objetivo es que el 100 por ciento de la energía que se consume esta empresa a nivel global para el 2040 sean energías renovables.

«Nosotros tenemos el objetivo de producir cero emisiones en un corto periodo de tiempo y estamos hoy en el límite para decidir si México se convertirá en destino de inversiones por lo menos en nuestra organización», añadió.

Por su parte, Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), dijo que la iniciativa privada debe exigir sobre el plan de abasto energético y respetar los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

«Tenemos que exigir un poco más porque no podemos decir que somos parte del T-MEC si no estamos con un plan energético, vamos a afectar el comercio», concluyó Hernández.