Alista CBTIS 137 cierre del ciclo académico: director del plantel

Nuevo Laredo, Tam.– El CBTIS 137 se prepara para el cierre del ciclo académico con el inicio del tercer parcial y el proceso de evaluaciones finales.

De acuerdo con la dirección del plantel, los maestros ya se encuentran concluyendo actividades finales y presentaciones, situación que se facilita gracias a la reciente habilitación de laboratorios.

“Ya muchos maestros empiezan a ir concluyendo. Por eso beneficia mucho que estén estos laboratorios. La evaluación final del tercer parcial se llevará a cabo del 8 al 12 de diciembre, fecha en la que los alumnos que no tengan adeudos podrán concluir el semestre“, mencionó José Lorenzo Villegas Robledo, director del mencionado plantel.

Remarcó que todo aquel alumno que acreditó, hasta el día 12 de diciembre y que no debe nada de materias, tiene a partir del 12 de diciembre libre regresando hasta el 9 de febrero, prácticamente teniendo dos meses de vacaciones. Mientras que quienes presenten materias pendientes, deberán solicitar extraordinarios esa misma semana y presentarlos durante la primera semana de enero.

“Por otra parte, tendremos los recursamientos para quienes no acrediten asignaturas o módulos completos. Éstos se solicitarán en la segunda semana de enero y se impartirán durante dos semanas, para después se puedan nivelar y no tengan que arrastrar materias durante las clases normales en el mes de febrero”, precisó.

Preocupados y ocupados por el futuro de los estudiantes, y con el fin de evitar la deserción escolar por motivos económicos, el CBTIS 137 reducirá los costos académicos, empezando con los exámenes extraordinarios que costarán 50 pesos y, los recursamientos, 100 pesos.