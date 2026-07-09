Alertan por nuevos casos de gusano barrenador en perros de Estados Unidos

Esta fotografía, proporcionada por la Asociación Veterinaria Médica de Texas, muestra al veterinario Russell Ueckert atendiendo a un gato en su clínica, en agosto de 2019, en Abilene, Texas. (Abel Amendare/Asociación Veterinaria Médica de Texas vía AP)

Esta fotografía, proporcionada por la Asociación Veterinaria Médica de Texas, muestra al veterinario Russell Ueckert atendiendo a un gato en su clínica, en agosto de 2019, en Abilene, Texas. (Abel Amendare/Asociación Veterinaria Médica de Texas vía AP)

TEXAS.- Dos nuevos casos de gusano barrenador del Nuevo Mundo en perros figuran entre más de 30 casos confirmados en Texas y Nuevo México, lo que llevó a veterinarios y sociedades protectoras de animales a advertir el miércoles que los dueños de mascotas deben mantenerse atentos para proteger a sus animales.

El parásito reapareció en el ganado en Estados Unidos en junio, más de 50 años después de haber sido prácticamente erradicado del país. En realidad, se trata de la larva de la mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo. Se alimenta de carne y fluidos vivos, en lugar de materia muerta, como hacen las larvas de la mayoría de las especies de moscas.

Esto es lo que conviene saber sobre el parásito, la amenaza que representa para las mascotas y cómo protegerlas:

Las larvas de la mosca del gusano barrenador pueden infestar a cualquier mamífero

El hecho de que la mosca haya migrado hacia el norte desde Panamá a partir de 2024, y a través de México en 2025, ha llevado a las autoridades agrícolas a advertir que representa una amenaza para la industria ganadera de 113.000 millones de dólares en Estados Unidos, pero las larvas pueden eclosionar y reproducirse en cualquier mamífero, incluida la fauna silvestre, los perros, los gatos y, en ocasiones, los humanos.

El problema se desarrolla cuando una mosca hembra deposita sus huevos en heridas abiertas y mucosas. Después de que los huevos eclosionan, las larvas se alimentan durante aproximadamente una semana antes de madurar, caer al suelo y seguir desarrollándose hasta convertirse en una mosca adulta.

La Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria señala que los animales recién nacidos y los que tienen heridas abiertas o que se han sometido recientemente a una cirugía u otros procedimientos médicos son especialmente vulnerables. Incluso una picadura de garrapata puede albergar una infestación, manifestó Aaron Grady, director ejecutivo del refugio de la Houston Humane Society —una organización sin fines de lucro dedicada al bienestar animal—, durante un seminario web sobre el gusano barrenador.

Los signos de infestación incluyen inquietud y mal olor

Expertos en salud animal indican que los dueños de mascotas en las zonas donde está presente el gusano barrenador —el sur y el suroeste de Texas, y el sureste de Nuevo México, hasta ahora— deben vigilar de cerca a sus animales y examinarlos con regularidad en busca de heridas, cortes y mordeduras.

Los dueños de mascotas deben revisarlas para ver si hay larvas o movimiento en una herida. Otros indicios incluyen un olor fétido e inquietud o ansiedad en un animal, o que el animal “se obsesione en mirar o mordisquear en una zona específica del cuerpo”, explicó Melissa Stansell, veterinaria del refugio Austin Pets Alive!

Cualquiera de esos indicios es motivo suficiente para acudir a un veterinario. Es probable que el animal afectado tenga muchísimo dolor, y eso puede causar la muerte por shock. Las larvas también pueden provocar el fallecimiento si se desplazan hacia órganos vitales o si provocan infecciones que se vuelven mortales.

Los medicamentos contra pulgas y garrapatas pueden detener una infestación

Funcionarios de sociedades protectoras y veterinarios señalaron que refugios en todo Texas están tratando de prevenir infestaciones en los animales por medio de la administración de medicamentos contra pulgas y garrapatas que requieren receta médica. Recomiendan que los dueños de mascotas hagan lo mismo.

“Matará a las larvas a medida que ingieren la sangre y el tejido”, afirmó Stansell. “Las composiciones químicas de esos productos son las que matan las etapas larvarias de estas moscas”.

Los veterinarios también pueden tratar las infestaciones, y los animales pueden recuperarse si los dueños se comunican con ellos con rapidez. Stansell indicó que el tratamiento podría incluir antibióticos.

“Solo es mortal si no se trata”, agregó.

Está en marcha una iniciativa para erradicar la mosca nuevamente

La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo es una especie tropical. Décadas atrás, desaparecía cada año cuando llegaba el clima más frío del otoño y el invierno.

Pero las autoridades estatales y del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) no están aguardando a que el clima cambie. Han retomado un método de erradicación que funcionó décadas atrás: criar moscas macho estériles y liberarlas en la naturaleza. La mosca hembra del gusano barrenador del Nuevo Mundo se aparea una sola vez en su vida, que dura varios meses, y si su pareja es estéril, sus huevos no eclosionarán, lo que hace que la población en un área disminuya y luego desaparezca.

Durante años, la única fábrica que criaba moscas estériles en el hemisferio occidental estaba en Panamá, pero el USDA invirtió 21 millones de dólares para convertir un sitio en el sur de México —que antes criaba moscas de la fruta— para que recientemente comenzara a criar moscas del gusano barrenador. La agencia también planea gastar 750 millones de dólares en una nueva fábrica de moscas en Texas, cuya apertura está prevista para el próximo año.