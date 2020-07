Alerta por baja en acceso a dieta saludable por crisis

CIUDAD DE MÉXICO.- En México más del 17 por ciento de la población no tenía acceso a una dieta saludable y se espera que, como consecuencia de la crisis sanitaria por Covid-19, esta proporción aumente en los próximos meses, advierte el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020”.

El documento elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) señala que lo anterior obligará a las familias a consumir alimentos más baratos.

Según el informe, en países de ingresos medio altos como México, las personas con inseguridad alimentaria muestran un aumento en el consumo de cereales, raíces tubérculos, grasas, aceites y huevo.

“En dos países con ingresos medianos altos examinados (México y Samoa), las personas con inseguridad moderada consumen un mayor número de alimentos que suelen ser más baratos en relación con las calorías que proporcionan (cereales, raíces, tubérculos y plátanos) y consumen cantidades menores de alimentos costosos (carnes y productos lácteos) en comparación con las personas que gozan de seguridad alimentaria”, exhibe el documento.

El reporte indica que particularmente México muestra un decenso en el consumo de frutas y productos lácteos, a medida que aumenta la gravedad de la inseguridad alimentaria, aunque también se reporta una disminución en la ingesta de pescados, carnes, dulces y azúcares.

Los datos recabados por los organismos internacionales indican que los 124 millones 800 mil habitantes que había en el País hasta 2017, el 17.2 por ciento no tenía acceso a una dieta saludable porque no la podía pagar, lo que equivale a más de 21 millones de personas.

El documento expone que entre 2004 y 2019 la prevalencia de la desnutrición en la población mexicana aumentó de 4.5 a 7.1 por ciento, en tanto que la inseguridad alimentaria severa pasó de 8 a 11.5 por ciento. Estas cifra podrían aumentar, toda vez que no consideran el efecto de la pandemia por coronavirus.

En 2019 el hambre registró su quinto incremento consecutivo en América Latina y el Caribe, afectando a 47.7 millones de personas y cuyo número podría incrementarse tras la crisis sanitaria.

“La región no alcanzará el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de la Agenda 2030, hambre cero, considerado como el número de personas que no consumen calorías suficientes para llevar a cabo una vida activa y saludable, y afectará a 67 millones de personas en 2030, es decir, cerca de 20 millones más que en 2019. Estas proyecciones no consideran el impacto de la Covid-19, por lo que se estima que el hambre será aun más acuciante cuando se estabilicen los efectos de la pandemia sobre la seguridad alimentaria”, agrega.