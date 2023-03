Alcaraz, Fritz y Gauff avanzan a cuartos en Indian Wells

INDIAN WELLS, California, E.U. — Carlos Alcaraz está a tres victorias de regresar al número uno del mundo tras alcanzar los cuartos de final del Abierto BNP Paribas de Indian Wells, California, el martes.

El español, segundo en la clasificación de la ATP, avanzó tras la retirada del británico Jack Draper, que estaba 6-2, 2-0 abajo tras 46 minutos de juego. Fue su 101ra victoria en el circuito.

‘Diría que resté bien, pegué grandes golpes’, afirmó Alcaraz, ‘Terminé el partido con confianza en mis golpes, para pasar a la siguiente ronda con más confianza’.

Draper se resintió de los problemas abdominales que sufrió por primera vez en su victoria sobre Andy Murray en la víspera. La lesión afectó a su saque, que se quedó muy lejos de los 160 km/h (100 mph), y a sus movimientos. El entrenador lo visitó entre set y apenas pudo ganar un punto en los dos primeros juegos del segundo antes de retirarse.

La número uno del tenis femenino, la polaca Iga Swiatek, siguió su camino hacia el título con una victoria por 6-3, 6-1 sobre la británica Emma Raducanu.

Además, la estadounidense Coco Gauff se recuperó tras estar abajo por un quiebre en el tercer set y superó 6-3, 1-6, 6-4 a la sueca Rebecca Peterson, quien llegó de la ronda de clasificación.

Abajo 2-4, Gauff peleó para recuperarse y salvó tres puntos de quiebre a 4 antes de cerrar el duelo en el siguiente game.

Hace cuatro años, Peterson derrotó en un torneo Challenger en Michigan a Gauff, quien en ese entonces tenía 14 años.

‘Me golpeó muy duro’, recordó Gauff en la entrevista de cancha. ‘Creo que hoy realmente fue algo mental, mantenerme en el juego. No jugué de la mejor manera por momentos y no saqué tan bien como quería, pero creo que mentalmente me mantuve en el juego’.

La sexta sembrada enfrentará ahora a la segunda, la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien venció por 6-3, 2-6, 6-4 a la checa Barbora Krejcikova (16).

La estadounidense Jessica Pegula, tercera preclasificada, perdió por 6-2, 3-6, 7-6 (11) ante Petra Kvitova (15) tras desaprovechar cuatro puntos de partido.

‘Cuando un partido es así, es muy cansado’, admitió la checa Kvitova. ‘Con altibajos. Definitivamente uno de los mejores duelos que he disputado’.

La rumana Sorana Cirstea eliminó por 6-4, 4-6, 7-5 a la francesa Caroline García (5); la griega Maria Sakkari (7) venció 6-4, 5-7, 6-3 a la checa Karolina Pliskova (17) y la kazaja Elena Rybakina (10) superó 6-3, 6-0 a la rusa Varvara Gracheva.

En otros resultados del cuadro masculino, el campeón defensor, el estadounidense Taylor Fritz, pasó a cuartos al vencer 6-4, 6-3 al húngaro Marton Fucsovics y Daniil Medvedev (5) se sobrepuso a un tobillo hinchado para imponerse 6-7 (5), 7-6 (5), 7-5 al alemán Alexander Zverev (12).

‘Me torcí fuerte el tobillo’, admitió el ruso. ‘En el momento que me lo torcí dije ‘Ok, me voy a parar y todo va a estar bien’, pero me quedé tendido por que el dolor creció. Fue un partido loco’.

Medvedev pidió un tiempo fuera médico para que vendaran su tobillo en el segundo set antes de conseguir su 17ma victoria seguida y mejorar a 22-2 este año.

‘Este definitivamente fue uno de los más difíciles’, dijo en la cancha.

Ahora enfrentará al español Alejandro Davidovch Fokina, quien aplastó al chileno Cristian Garin por 6-3, 6-4.

El 10m sembrado Cameron Norrie eliminó al sexto, Andrey Rublev, por 6-2, 6-4 y se medirá a Frances Tiafoe, quien

venció por 6-4, 6-4 al chileno Alejandro Tabilo.