Alcaraz cae en París, a su regreso tras lesión

PARÍS.— Las esperanzas de Carlos Alcaraz, de finalizar la temporada como primero del ranking mundial, se llevaron un duro golpe el martes, luego que el español cayó por 6-3, 6-4 ante Roman Safiullin, un tenista que provenía de la fase clasificatoria, en la segunda ronda del Masters de París.

En su retorno tras una lesión, Alcaraz vio roto su servicio en cuatro ocasiones y cometió 27 errores no forzados contra 21 de Safiullin, otrora segundo del escalafón juvenil.

“Simplemente no me sentí bien en la cancha. Tengo muchas cosas que mejorar, muchas cosas que entrenar, y no me sentí bien con el juego”, reconoció Alcaraz. “Creo que no me moví bien y en los golpes creo que fueron de buena calidad, pero, físicamente, en la parte de movimiento tengo que mejorar mucho”.

El español fue eliminado en la cuarta ronda del Masters de Shanghái hace casi tres semanas y se retiró del torneo de Basilea bajo techo debido a una lesión en un pie y a fatiga muscular en el lumbago.

Alcaraz lidera la Gira de la ATP con seis títulos en el presente año, pero no gana un solo torneo desde Wimbledon. Y ha parecido resentir recientemente su estilo de juego, que requiere de un gran esfuerzo físico.

La temporada anterior, Alcaraz, segundo preclasificado, se convirtió en el tenista más joven de la historia en ocupar el primer puesto del ranking de la ATP. Busca cerrar dos años seguidos en el sitio de honor, apenas a los 20 años.

Novak Djokovic, primero del escalafón, había acumulado 500 puntos más que Alcaraz en esta campaña, de cara al Masters de París.

Pero Djokovic no podrá asegurar el primer sitio al cierre del año en París, dado que Alcaraz recibe todavía 10 puntos por su derrota en la segunda ronda.

Habrá 1.000 puntos para el monarca de París y 1.500 puntos para una marcha perfecta en las Finales de la ATP.

Daniil Medvedev tiene también ligeras posibilidades de finalizar la temporada como el número uno.

Karen Khachanov (16to preclasificado), Tallon Griekspoor y Daniel Altmaier avanzaron también a la tercera ronda.

Alexander Zverev y Hubert Hurkacz siguen en la pelea para quedarse con uno de los últimos tres boletos a las Finales de la ATP tras avanzar a la segunda ronda, mientras que Taylor Fritz se retiró debido a una distensión abdominal.

El noveno favorito recibió tratamiento en el abdomen en el segundo set de su duelo de primera ronda del lunes ante el argentino Sebastián Báez.

“Devastado de tener que darme de baja con tanto en juego”, reconoció el estadounidense en la red social X, antes conocida como Twitter. “Todo lo que quería era pelear por un posible lugar en Turín, pero tras una resonancia hoy en el oblicuo no me es posible jugar. Es tiempo de rehabilitación y espero volver pronto a la cancha”.

Antes de París Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner y Andrey Rublev estaban clasificados a las Finales de la ATP, el torneo con el que termina la temporada y que recibe sólo a los primeros ocho jugadores de la clasificación mundial en Turín entre el 12 y 19 de noviembre.

Zverev (10mo preclasificado) superó por 4-6, 7-5, 6-4 a Marton Fucsovics, quien llegó de la ronda de clasificación. Mientras que Hurkacz venció a Sebastian Korda 6-3, 6-7 (6), 6-3.

“Definitivamente fue una montaña rusa”, admitió el 11mo favorito Hurkacz en la cancha. “Intenté volver a empezar, intenté sacar toda mi energía en el último set. Sé lo importante que es el encuentro para mi y di todo lo que tenía”.

En otros duelos de primera ronda, Dusan Lajovic superó por 7-5, 6-3 a Benjamin Bonzi, quien llegó con un comodín. Mientras que el argentino Tomas Martin Etcheverry eliminó a Miomir Kecmanovic 4-6, 7-6 (6), 6-4 y se verá ahora con Djokovic.