Alcanza Badosa semis de las AKRON WTA Finals

GUADALAJARA.- Paula Badosa está jugando el mejor tenis de su carrera y está en las Semifinales del AKRON WTA Finals.

Nunca se habían enfrentado antes a Maria Sakkari, una única tenista griega en la historia en competir en singles y dobles, y hoy se descifraron en un partido que ganó Badosa por 7-6(4) 6-4. Ya son 8 victorias consecutivas y su sexta victoria ante una top ten en esta temporada.

Sakkari llevó el primer set al desempate tras ir abajo 2-5, pero no logró concretarlo, la ventaja era de la española por 5-1.

Para el segundo parcial la griega parecía estar mejor con su saque, salió a abrirse paso y después de un partido de próximamente dos horas la española sacó para ganar el partido, envió la bola al revés de la griega, quien respondió al revés de Badosa y finalmente al lado izquierdo de la pista, donde Sakkari no pudo contestar.

«Es una jugadora increíble, una luchadora, nos conocemos de hace muchos años y le tengo un gran respeto. Me gusta jugar más en la noche porque se puede jugar mejor a la pelota y hoy fue otro reto, hoy fue un partido muy intenso», dijo Badosa en la pista.

Ambas tienen todavía un último compromiso que definirá a las clasificadas del Grupo Chichén Itzá. Badosa hila dos victorias en el torneo ante Aryna Sabalenka y Maria Sakkari, mientras la griega tiene un saldo de 1-1 y su próxima rival será Sabalenka, mientras Badosa se medirá a Iga Swiatek.

