Alaisa Andrade da mensaje de agradecimiento

NUEVO LAREDO, TAM.- Alaisa Andrade Valero, estudiante de la especialidad de mecatrónica del sexto grado del Cbtis 137, fue quien ayer, en representación de sus 714 compañeros, durante la ceremonia virtual de graduación de la generación 2018-202, pronunció el mensaje de agradecimiento y despedida a sus maestros del Cbtis 137.

Acompañada de sus padres, la joven egresada acudió a la ceremonia que a causa del Covid-19, se efectuó a puerta cerrada en la sala audiovisual del plantel y en la cual solamente estuvieron presentes el director del Cbtis 137 José Lorenzo Villegas Robledo, la directora del Cbtis 234 Elsie Beatriz Barrientos Carsi, sus padres Candelario Andrade Maldonado y Marina Valero, así como dos maestros de ceremonias.

Aquí, Alaisa recibió el reconocimiento como la alumna que obtuvo el mejor grado de aprovechamiento durante su generación 2018-2021.

Reconoció que para ella fue inesperado este resultado y lo agradeció, esto le causó mucha alegría, pero también cierta nostalgia porque no estuvieron sus compañeros presentes para celebrar un éxito más en sus vidas.

“Fue un honor completamente, yo no me lo esperaba, fueron mis papás quienes llegaron y me dijeron sacaste el primer lugar de generación, fue una sorpresa para mí. Sí me sentí un poco triste porque fue una graduación diferente, no como otras veces, aún así, dí mi discurso y espero que a mis compañeros les haya gustado y sea una bendición también para ellos”, expresó.

Sus orgullosos padres, Candelario Andrade y Marina Valero acompañaron a su hija en este importante momento de su vida.

“Gracias a Dios contamos con la bendición de tener una hija una hija muy estudiosa, le teníamos que decir que no estudiara tanto porque es muy dedicada en todo lo que emprende y eso es una bendición”, consideró.

Por su parte, la mamá de Alaisa envió un mensaje a los estudiantes y padres de familia que al igual que ellos continuarán apoyando a su hija para que continúe sus estudios universitarios en medio de esta pandemia.

“Aún y con todo lo que sucedió (pandemia, helada y tormenta), mi hija siguió echándole ganas y nosotros apoyando, trayendo sus componentes. Es muy importante tener siempre comunicación, los jóvenes necesitan ser escuchados, hablar con ellos, y estar al pendiente. Sé que la mayoría trabaja, pero hay que dedicarle tiempo a los hijos y más ahora en esta pandemia”, concluyó.