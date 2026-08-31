Al menos 10 heridos al estallar vehículo frente a comisaría policial en ciudad zacatecana

OJOCALIENTE, México (AP) — Un vehículo cargado con explosivos estalló el domingo por la noche junto a la comisaría de la policía municipal de una ciudad de Zacatecas, en el centro norte de México, dejando al menos diez personas heridas, 17 inmuebles afectados y a las fuerzas de seguridad estatales y federales en alerta máxima, informó el lunes el fiscal de ese estado, Cristian Paul Camacho.

Los lesionados son ocho civiles y dos agentes policiales, dijo Camacho en una entrevista con Radio Fórmula. Al menos una persona permanece en estado delicado.

La explosión dejó varios vehículos calcinados, llamas que ascendían por encima de algunas casas debido a que se quemó una palmera, algunos portones retorcidos y viviendas con vidrios rotos, según fotografías y videos colgados en redes sociales. La onda expansiva fue mayor al tener lugar en calles pequeñas y con viviendas del centro de Ojocaliente, una ciudad de unos 20.000 habitantes situada a unos 600 kilómetros al noroeste de Ciudad de México.

El fiscal indicó que se trató de un ataque directo contra la policía local y presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, puesto que uno de los vehículos implicados tenía un reporte de robo en el vecino estado de Jalisco y en la localidad donde se cometió el ataque hay una fuerte presencia de esa organización criminal.

Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno de Zacatecas, explicó en declaraciones a la misma emisora que el coche se había estacionado frente a la comisaría, situada en una calle concurrida, poco antes de la explosión. Cuando una agente lo detectó, se acercó a inspeccionarlo “y antes de llegar detonó”. Eran en torno a las 7:00 pm.

El fiscal agregó que hay otros dos automóviles posiblemente involucrados y eludió calificar la agresión como la acción de un coche-bomba con el argumento de que todavía no estaba confirmado si los explosivos habían sido detonados a distancia.

Vehículos cargados con bombas artesanales ya han sido utilizados en otras ocasiones por los cárteles mexicanos. Uno de los ataques más letales, con cinco muertos, ocurrió en diciembre en el estado occidental de Michoacán. El gobierno mexicano siempre ha rehuido hablar de coches-bomba por la connotación de ataques terroristas que tiene ese tipo de acciones.

“Lo que fue de pánico es que se oía que se quebraban y se quebraban vidrios”, dijo a The Associated Press Margarita Hernández, una vecina de la zona afectada que la mañana del lunes todavía seguía sin luz debido a los daños que ocasionó la explosión.

Según explicó, es la segunda ocasión en la que pasa algo así. “La otra vez tiraron una granada”.

El ayuntamiento decretó el lunes la suspensión del inicio del curso escolar previsto para esta jornada, y de todas las actividades administrativas “manteniendo activas únicamente las áreas operativas y de emergencia”, dijo el alcalde, Juan Manuel Zambrano, en un mensaje en Facebook. Además proporcionó un número de teléfono para quien necesite “asistencia inmediata”.

El fiscal comentó también que las investigaciones apuntan a que el ataque en Ojocaliente está relacionado con otro ocurrido el sábado a 60 kilómetros de ese lugar, en la frontera con el estado de Aguascalientes, en el que se utilizó una motocicleta con un explosivo y que acabó con la detención de un joven de 18 años que dijo ser sicario del Cártel de Jalisco.

El gabinete de Seguridad federal dijo estar ya investigando el ataque pero no ofreció mayores detalles.