El huracán Karina se fortalece a categoría 4 en el Pacífico

MIAMI (AP) — El huracán Karina se fortaleció el lunes hasta convertirse en una poderosa tormenta de categoría 4 en el océano Pacífico, pero no amenaza tierra, informaron los meteorólogos.
La tormenta se ha intensificado rápidamente desde que se convirtió en huracán el domingo y se ha visto alimentada por aguas cálidas muy mar adentro, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en Miami.
Karina se encontraba a unos 1.642 kilómetros (1.020 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California en México, y tenía vientos máximos sostenidos de 233 km/h (145 mph), señaló el centro. Se desplazaba hacia el oeste.
No había vigilancias ni avisos costeros en vigor, pero se espera que el oleaje afecte a México y probablemente al sur de California. Es posible un fortalecimiento adicional el lunes, seguido de fluctuaciones en la intensidad.
En otras partes del Pacífico, la tormenta tropical Lowell se encontraba a unos 1.376 kilómetros (855 millas) al este-sureste de Hilo, Hawaii. La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 97 km/h (60 mph) y se desplazaba hacia el oeste.
Los meteorólogos dijeron que Lowell podría convertirse en huracán para la noche del lunes o el martes. La tormenta no representaba una amenaza inmediata para tierra, pero el centro dijo que Lowell podría estar en las cercanías de las islas hawaianas más adelante esta semana. ______
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.