El huracán Karina se fortalece a categoría 4 en el Pacífico

Esta imagen satelital, difundida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra al huracán Karina intensificándose el domingo 30 de agosto de 2026 frente al extremo sur de Baja California. (NOAA vía AP)

Esta imagen satelital, difundida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra al huracán Karina intensificándose el domingo 30 de agosto de 2026 frente al extremo sur de Baja California. (NOAA vía AP)

MIAMI (AP) — El huracán Karina se fortaleció el lunes hasta convertirse en una poderosa tormenta de categoría 4 en el océano Pacífico, pero no amenaza tierra, informaron los meteorólogos.

La tormenta se ha intensificado rápidamente desde que se convirtió en huracán el domingo y se ha visto alimentada por aguas cálidas muy mar adentro, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en Miami.

Karina se encontraba a unos 1.642 kilómetros (1.020 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California en México, y tenía vientos máximos sostenidos de 233 km/h (145 mph), señaló el centro. Se desplazaba hacia el oeste.

No había vigilancias ni avisos costeros en vigor, pero se espera que el oleaje afecte a México y probablemente al sur de California. Es posible un fortalecimiento adicional el lunes, seguido de fluctuaciones en la intensidad.

En otras partes del Pacífico, la tormenta tropical Lowell se encontraba a unos 1.376 kilómetros (855 millas) al este-sureste de Hilo, Hawaii. La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 97 km/h (60 mph) y se desplazaba hacia el oeste.

Los meteorólogos dijeron que Lowell podría convertirse en huracán para la noche del lunes o el martes. La tormenta no representaba una amenaza inmediata para tierra, pero el centro dijo que Lowell podría estar en las cercanías de las islas hawaianas más adelante esta semana. ______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.