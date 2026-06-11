Agradece Son apoyo mexicano previo a su cuarto Mundial

El capitán surcoreano asegura sentirse como un niño y confía en liderar a su selección

El surcoreano Son Heung-min entrena para el Mundial en Guadalajara, México, el miércoles 10 de junio de 2026 (AP Foto/Matias Delacroix)

El surcoreano Son Heung-min entrena para el Mundial en Guadalajara, México, el miércoles 10 de junio de 2026 (AP Foto/Matias Delacroix)

GUADALAJARA, México.- El capitán de Corea del Sur, Son Heung-min, afronta su cuarto Mundial sintiéndose como un “niño otra vez” y esperando un apoyo adicional de los aficionados mexicanos.

Son, que debutará con Corea del Sur en el torneo de este año este jueves contra la República Checa en un partido del Grupo A en Guadalajara, ha estado jugando en Los Ángeles en la MLS. En el cercano México, lo han llamado “Sonaldo”, una referencia que algunos atribuyen al astro portugués Cristiano Ronaldo y otros al exdelantero brasileño Ronaldo.

“Ahora estoy en Los Ángeles y hay muchos mexicanos allí”, comentó Son el miércoles: “Puedo sentir su pasión y amor por el fútbol, y me apoyan mucho. Estoy muy agradecido y lo valoro mucho”.

Señaló, sin embargo, que no se siente lo suficientemente cómodo como para asumir el apodo de “Sonaldo”, al menos “todavía no”.

El segundo partido de Corea del Sur también será en Guadalajara, cuando es poco probable que Son cuente con el apoyo del público local, ya que el rival de su equipo será el coanfitrión México. El tercer y último encuentro de la fase de grupos de Corea del Sur será de nuevo en México, esta vez en Monterrey, contra Sudáfrica.

Son, de 33 años, tuvo una carrera exitosa con el Tottenham en la Liga Premier inglesa antes de mudarse a Los Ángeles. Ha jugado con la selección nacional de Corea del Sur desde 2010 y debutó en un Mundial en 2014, en el torneo de Brasil. También jugó en 2018 en Rusia y en 2022 en Qatar.

“Ya sea el primer o el cuarto Mundial, me siento como un niño otra vez. Es el escenario de mis sueños. Estoy feliz de volver a una cancha de Mundial; es lo que soñé desde muy pequeño”, expresó Son.

Restó importancia a los reportes de que este podría ser su último Mundial.

“Yo nunca dije que este sería mi último Mundial. Lo más importante es cómo lo hago y cómo rindo”, recalcó.

Son reconoce que es uno de los jugadores con más experiencia en la convocatoria de Corea del Sur y ha aprovechado su posición para ayudar a los más jóvenes.

“A veces tengo que calmarlos, tengo que decirles: ‘tranquilos’. Ojalá tengamos un buen resultado. Sería merecido”, relató. “Estamos bien preparados”.

Corea del Sur cumple su 12ª participación en un Mundial —la mayor cantidad de cualquier país asiático—. Su mejor resultado fue alcanzar las semifinales y terminar en el cuarto lugar en el torneo que coorganizó con Japón en 2002. Desde entonces, los surcoreanos nunca han pasado de los octavos de final.