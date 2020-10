Afectará a Tamaulipas el pago de aguas a EU

CD VICTORÍA, TAM .-Productores agrícolas advirtieron que el anuncio del acuerdo que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador para cumplir con el pago de agua a Estados Unidos antes del 24 de octubre, cuando se vence el plazo para hacerlo, vaciará las presas internacionales de Tamaulipas, de donde dependen más de 200 mil hectáreas del Distrito de Riego 025.

El dirigente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, Agustín Hernández, señaló que tras el acuerdo se resuelve el conflicto por el faltante con el país vecino, pero se desampara a los usuarios de dicho distrito.

“Con el acuerdo de este día están resolviendo el pago, para no tener broncas, están resolviendo el pago, pero el distrito del 025 sigue sin agua”, manifestó.

“Ellos el año que entra se van a ir de temporal si es que no logran convencer a la gente de Chihuahua, que las aguas son nacionales, que son aguas compartidas, que son de todos, no de ellos y pues finalmente el problema existe en el 025, no está resuelto el tema del agua para el 025”, agregó.

Ayer por la mañana antes de que se conociera el acuerdo federal de este día, el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, reclamó agua para el distrito 025, que se compone de más de 200 mil hectáreas de cultivos y la sobrevivencia de alrededor de 85 mil familias.

Hernández preciso que el acuerdo difundido en “La Mañanera” de este jueves, donde también habló la titular de la Conagua, Blanca Jiménez, establece que se pague a Estados Unidos con el agua de las presas internacionales, Falcón y la Amistad.

Se extraerá de las presas El Cuchillo, de Nuevo León, y Marte R. Gómez, de Tamaulipas, para el consumo humano de municipios fronterizos.

El líder agrario mencionó que el nivel de almacenamiento de las presas Internacionales, compromete el abasto para los productores, ya que se encuentran en niveles por demás bajos.

De acuerdo al reporte del día de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, las presas Internacionales, Falcón y Amistad, se encuentran a 21 por ciento y 36 por ciento de su capacidad de almacenamiento, respectivamente.

El Cuchillo registra un almacenamiento 100 por ciento y la Marte R. Gómez, del 111 por ciento, de cuyos afluentes extraerán para el consumo humano de 13 ciudades de la frontera.

“De lo que tienen almacenado las presas internacionales, de ahí se va a cumplir el pago, esas tienen muy bajo porcentaje, la Amistad y la Falcón”, indicó.

“Por eso el agua tiene que venir de arriba, porque es una sola cuenca y es de todos, nada más que si tienen para pagar, pero se quedan en ceros, ha de cuenta que agotas tu presupuesto y nada más pagas, pero te vas a quedar sin nada en la bolsa y ya para los agricultores, en el caso de Tamaulipas del 025, pues no alcanzaron agua, si es que no a bajan de arriba”.